Сериал «Преступление и наказание» перенесли в третий раз

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил об очередном переносе премьеры сериала «Преступление и наказание». Изначально вступительные четыре эпизода шоу должны были выйти 26 октября в 22:00 мск. После этого шоу отложили до 27 октября, однако и в эту дату шоу не вышло. Затем стриминговый сервис назвал 29-ое октября, но и сегодня релиз не состоялся.

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Сейчас у дебютных серий «Преступления и наказания» нет даты выхода. В сервисе заявили, что работа над шоу продолжается и некоторые моменты всё ещё не готовы.

Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовём позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали. Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждёте и переживаете.

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. В первый сезон войдёт 10 эпизодов — финальные шесть серий должны выйти 30 ноября.