Начались съемки военной драмы «Отец» с Ильей Шакуновым, Романом Васильевым и Владиславом Тироном
К съемкам полнометражного фильма «Отец» - проникновенной военной драмы об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти – приступил онлайн-кинотеатр Kion. Главную роль в фильме играет Илья Шакунов («Гололед», «Антиснайпер», «Монтекристо»), также в проекте снимаются Роман Васильев («Императрицы»), Владислав Тирон («Триггер»), Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Алина Дулова («Большой дом»), Екатерина Чаннова («Подслушано в Рыбинске») и другие актеры. Фильм снимает режиссер Павел Иванов («Тихая гавань»). Производством занимается «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры РФ.
1942 год. Год тяжелейших испытаний, которым не видно ни конца, ни края. Опытный сибирский охотник Гавриил узнаёт, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости Гавриил уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семён жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце ещё теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать всё.
- «Сценарий фильма "Отец" интересный, увлекательный, захватывающий - я прочел его на одном дыхании, — рассказывает Илья Шакунов. — Персонажи все любопытные, и главный герой Гавриил Епифанович Собинов, роль которого я исполняю, особенно выделяется, но при этом он как зеркало - в нем отражаются другие персонажи. Наверное, потому что он - отец. Наш фильм о семейных отношениях, на них строятся мотивы, желания героев, мне интересно посмотреть с этой точки зрения на происходящее во время Великой Отечественной войны. Наверное, у зрителей может возникнуть ассоциация с фильмами советской эпохи, но наша история совсем другая».
- «Сценарий фильма я прочитал очень быстро, и не потому, что я куда-то торопился, а потому что меня очень захватила эта история, — говорит Владислав Тирон. — Она написана ёмко, содержательно, трогательно. Я мечтал сняться в историческом военном кино. Мне очень понравился герой, которого мне предложили - он учится выражать свои чувства через слова и познает эту жизнь через призму войны, он взрослеет. Наш режиссер – Павел Иванов, сразу озвучил, что он хочет видеть, и я стал приносить ему свои задумки, свои предложения. Павел дает актерам рекомендации по поводу тех красок, которые нужно использовать, а мы думаем, как эти краски воплотить в жизнь».
- «Тема родителей и детей в меня всегда особенно попадает, — признаётся Роман Васильев. — И мой персонаж не исключение в желании проявить родительскую, наставническую заботу о ближнем, но он вынужден отдаляться от остальных. Сложный, глубокий, надломленный герой. Готовясь к роли, я пока сконцентрировал свое внимание на воспоминаниях военачальников и рядовых солдат о Великой Отечественной войне. Перечитал "Красный смех" Леонида».
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