Начались съемки военной драмы «Отец» с Ильей Шакуновым

К съемкам полнометражного фильма «Отец» - проникновенной военной драмы об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти – приступил онлайн-кинотеатр Kion. Главную роль в фильме играет Илья Шакунов («Гололед», «Антиснайпер», «Монтекристо»), также в проекте снимаются Роман Васильев («Императрицы»), Владислав Тирон («Триггер»), Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Алина Дулова («Большой дом»), Екатерина Чаннова («Подслушано в Рыбинске») и другие актеры. Фильм снимает режиссер Павел Иванов («Тихая гавань»). Производством занимается «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры РФ.

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1942 год. Год тяжелейших испытаний, которым не видно ни конца, ни края. Опытный сибирский охотник Гавриил узнаёт, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости Гавриил уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семён жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце ещё теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать всё.

«Сценарий фильма "Отец" интересный, увлекательный, захватывающий - я прочел его на одном дыхании, — рассказывает Илья Шакунов. — Персонажи все любопытные, и главный герой Гавриил Епифанович Собинов, роль которого я исполняю, особенно выделяется, но при этом он как зеркало - в нем отражаются другие персонажи. Наверное, потому что он - отец. Наш фильм о семейных отношениях, на них строятся мотивы, желания героев, мне интересно посмотреть с этой точки зрения на происходящее во время Великой Отечественной войны. Наверное, у зрителей может возникнуть ассоциация с фильмами советской эпохи, но наша история совсем другая».

«Сценарий фильма я прочитал очень быстро, и не потому, что я куда-то торопился, а потому что меня очень захватила эта история, — говорит Владислав Тирон. — Она написана ёмко, содержательно, трогательно. Я мечтал сняться в историческом военном кино. Мне очень понравился герой, которого мне предложили - он учится выражать свои чувства через слова и познает эту жизнь через призму войны, он взрослеет. Наш режиссер – Павел Иванов, сразу озвучил, что он хочет видеть, и я стал приносить ему свои задумки, свои предложения. Павел дает актерам рекомендации по поводу тех красок, которые нужно использовать, а мы думаем, как эти краски воплотить в жизнь».

«Тема родителей и детей в меня всегда особенно попадает, — признаётся Роман Васильев. — И мой персонаж не исключение в желании проявить родительскую, наставническую заботу о ближнем, но он вынужден отдаляться от остальных. Сложный, глубокий, надломленный герой. Готовясь к роли, я пока сконцентрировал свое внимание на воспоминаниях военачальников и рядовых солдат о Великой Отечественной войне. Перечитал "Красный смех" Леонида».

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