«Лихие» — главный сериал осени

Первые эпизоды впечатляют, хотя есть вопросы.

© кадр из фильма

Юрий Быков — один из самых талантливых режиссёров России. Пусть временами он снимал проекты с сомнительным посылом вроде «Спящих», но в умении показать безысходность и ткнуть носом в проблемы нашего общества ему не откажешь. В этом плане с режиссёром сравнится разве что Звягинцев.

После скандальных «Спящих» 2017 года Быков оставил сериалы и вернулся только сейчас. Его новая работа «Лихие» – жестокая, депрессивная и крайне захватывающая. Проблемы тоже есть, но шоу всё равно стоит внимания.

«Лихие»: главное о сериале

Название: «Лихие».

Режиссёр: Юрий Быков.

Актёры: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и другие.

Дата выхода: 24 октября 2024 года.

Жанр: криминал, драма.

Сколько серий: 16 эпизодов.

Страна: Россия.

«Лихие»: где смотреть?

24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Start вышли два первых эпизода, далее – по одному в неделю. Всего будет 16 эпизодов, но пока известна только дата выхода восьмого — 5 декабря. Похоже, после экватора сериал уйдёт на перерыв.

Видео размещено на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Егерь охотился на медведей, а теперь — на людей

«Лихие» рассказывают о семье Лиховцевых, что проживает в деревне под Хабаровском. Отец Паша содержит пасеку и отстреливает обнаглевших медведей. Его жена доит корову и накрывает на обед сплошные блюда из творога. Дети во всём помогают и искренне уважают родителей.

Увы, на дворе 1991 год, и жизнь с каждым днём тяжелеет. Даже производство мёда становится убыточным. Зато давний друг Юра переехал в Хабаровск и быстро поднялся. Он-то и предлагает Паше работу, которая наконец выведет его в люди. Кто бы подумал, что связана она с рэкетом, убийствами и бандитскими войнами.

Поначалу Паша неохотно встаёт на криминальный путь и надеется в скором времени выйти, но пути назад уже нет. Друг Юра говорит зловещую фразу: «Ты не понял. Ты либо с ними, либо свидетель». Самое страшное, что Паша втягивает в криминал сына — неприметный пацан разведывает местность, добывает информацию и стоит на шухере.

Особенность «Лихих» в том, что сериал начисто лишён какой-либо романтики. Быков с первых кадров окунает в мир, полный мрака, смертей и беспросветной депрессии. В том же «Слове пацана» зрителям показывали братский дух, победы и надежду — и только потом ломали героев. В «Лихих» даже после успешных дел, переезда в новую квартиру и мести обидчикам хочется от ужаса схватиться за голову. Видишь, что жизни героев неторопливо превращаются в кошмар, и ничего изменить уже нельзя.

Фирменная режиссура Быкова усиливает эффект. Хабаровск депрессивен даже при свете дня, каждый сюжетный поворот всё сильнее загоняет в болото, а разборки пробирают до дрожи. Чего стоит перестрелка во втором эпизоде: она нервная и максимально реалистичная. Обезображенных после расправы людей показывают крупным планом, кровь стекает по лестницам, израненный герой пытается выжить, полагаясь разве что на чудо.

Весь сериал настолько напряжённый и давящий на психику, что смотреть его попросту некомфортно. Это и есть та самая рука Быкова: в хорошей форме он мастерски вызывает у зрителя эмоции. Местами его работа напоминает «Бригаду», местами — «Слово пацана». Вот только в исполнении Быкова знакомые криминальные сюжеты стали ещё взрослее, жёстче и депрессивнее.

Трагизм подчёркивает тот факт, что история основана на реальных событиях. В центре сюжета зловещая ОПГ «Общак», которая когда-то тиранила весь Дальний Восток. Лидер ОПГ Джем и его подручный Краб действительно существовали. А боец по прозвищу Егерь на самом деле убивал людей.

Логика повествования вызывает вопросы

Если жестокость и безысходность Быков показывает идеально, то к логике повествования есть вопросы. Банда, в которую вступил герой, вроде крутая, но состоит будто бы из пары вспыльчивых участников — причём от первой же угрозы они разбегаются. Паша в начале сериала вообще не при делах, однако преступники толкают его на передовую и молятся на успешное покушение. За героем охотятся, а он даже семью не прячет.

Показано всё больно стремительно. Сюжету отчаянно не хватает плавности, промежуточных точек, размеренного развития. Вот Паша – любящий муж, а вот уже безбожно нарывается на развод. Вот перед нами спокойный школьник, а вот – уже потенциальный садист с ПТСР. Выглядит драматично, но в трансформацию не веришь.

Хотя главная проблема — арка с событиями в наши дни, где сын Егеря уже вырос. Этот сюжет отнимает много экранного времени и ничего интересного пока не преподносит. В итоге современные события хочется поскорее промотать.

«Лихие»: стоит ли смотреть?

Юрий Быков снял хороший сериал, который неизбежно и вполне заслуженно станет хитом. Всё благодаря завораживающей атмосфере, напряжению и запредельной жестокости. Этого достаточно, чтобы компенсировать сценарные недостатки.

Оценка первых эпизодов «Лихих» — 7,5 из 10

Понравилось

Выдающаяся атмосфера

Напряжённые разборки

Хорошая актёрская игра.

Не понравилось