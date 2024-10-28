Режиссер-мультипликатор рассказал об основных вехах в истории анимации

28 октября отмечается Международный день анимации. В этот день в 1892 году французский художник-изобретатель Эмиль Рейно показал зрителям «одушевлённые картинки» — первые мультфильмы. Режиссёр-мультипликатор, почётный деятель искусств Москвы, креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов в интервью RT рассказал, как формировалось это направление экранного искусства, а также какой вклад в становление анимации внесли советские художники-мультипликаторы. По мнению специалиста, многие современные мультфильмы, несмотря на использование новых технологий, проигрывают лентам эпохи СССР, в которых особое внимание уделялось духовной составляющей.

— 28 октября отмечается Международный день анимации: именно в эту дату в 1892 году французский изобретатель и художник Эмиль Рейно показал зрителям «одушевлённые рисунки» — первые мультфильмы. Как зарождалась мультипликация?

— Мультипликация родилась раньше, чем кино. Первый мультфильм был нарисован вручную, причём цветными красками. Сделал это как раз Эмиль Рейно. На создание двухминутного мультфильма он потратил около полугода. До наших дней дошло несколько фильмов Рейно. Один из них — про Коломбину и любовный треугольник между ней, Арлекином и Пьеро.

Рейно сконструировал специальный аппарат, который очертаниями напоминал разобранную видеокассету. На две катушки наматывалась специальная лента, к которой крепились прозрачные желатиновые пластины. На них были изображены персонажи. При помощи катушки и очень хитроумной системы линз и зеркал эти рисунки накладывали на фон, который проецировался на экран с помощью «волшебного фонаря».

Однако эта технология не смогла выдержать конкуренцию с появившимся чуть позже кинематографом. Эмиль Рейно обанкротился, в ярости он разбил свой аппарат и выбросил его в Сену. Вот такая грустная история.

— Тем не менее анимация продолжила развиваться. За счёт чего?

— Да, уже другие мультипликаторы стали рисовать кадры не на плёнке, а на бумаге и потом снимать их на кинокамеру. Тем более что вскоре появилась специальная кинокамера для покадровой съёмки.

— Как появилась мультипликация в России?

— Родоначальниками анимации в России считаются Владислав Старевич (1882—1965 гг.) и Александр Алексеев (1901—1982 гг.) Старевич был энтомологом и хотел создать натуралистичный фильм про жуков. Он столкнулся с проблемой: как только включались софиты, жуки засыпали — видимо, срабатывал какой-то рефлекс.

Старевич задумался, как решить эту проблему. Сначала он попытался сделать кукол из препарированных насекомых, но они рассыпались в процессе съёмки. Однако ему всё же удалось снять небольшой фрагмент про битву жуков. Методом проб и ошибок Старевич пришёл к идее изготовления кукол с шарнирными механизмами.

Совершенно фантастическим аниматором был и Александр Алексеев, который изобрёл экран из миллиона иголок. Как и Старевич, он после революции эмигрировал и осел во Франции. Есть такая шутка, что в то время из парижских магазинов швейных принадлежностей пропали все иголки. Алексеев делал свои мультфильмы, мастерски манипулируя длиной игл и светом. По сути, его можно назвать изобретателем пикселя.

Недавно выяснилось, что был ещё один пионер отечественной анимации. Оказалось, что балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев (1867—1941 гг.) создавал кукольные мультфильмы в своей квартире. Их случайно нашли на чердаке дома, где он жил.

Впрочем, полноценными мультфильмами их всё же назвать нельзя: на плёнке запечатлены отдельные сценки с последовательностью балетных движений. Таким образом Ширяев наглядно показывал студентам структуру танца.

— Каким был следующий этап развития анимации?

— Когда появились камеры для покадровой съёмки, художники, естественно, перешли на бумагу. При помощи специальных штифтов бумага закреплялась на столе, и на ней рисовали последовательно кадр за кадром. Сделанная в таком ключе анимация выглядела грязновато, движения были дискретными, а силуэты — примитивными.

Решение нашёл американец Уолт Дисней. Именно он изобрёл конвейерный способ рисования мультфильмов. Во-первых, он придумал компоновку, когда рисуют не от кадра к кадру, а от позы к позе, пропуская переходные кадры.

Те пропуски, которые оставлял мультипликатор, заполнял художник черновой фазовки. После отмашки режиссёра за дело брался художник-прорисовщик и аккуратно прорисовывал персонажей согласно тем шаблонам, которые были предоставлены художником-постановщиком. Чтобы перенести персонажей на фон, Дисней придумал использовать прозрачный целлулоид.

В 1934 году Дисней прислал на Московский международный кинофестиваль свои плёнки с фильмами. Конечно, для многих его работы стали просто шоком, никто не понимал, как такое возможно. По заданию правительства советская делегация приехала на студию Диснея на экскурсию. В дальнейшем на киностудии «Союзмультфильм» был воссоздан этот конвейерный способ съёмки.

— Какие новшества внесли советские мультипликаторы?

— Советские аниматоры заметили, что человеческий глаз не в состоянии различить разницу между двумя последовательными кадрами. Они предложили использовать двухкадровую съёмку, то есть дублирование кадра. Это ускоряет производство и уменьшает нагрузку на художников.

Ещё одна потрясающая технология — перекладка. Для неё делается марионетка с отделяемыми частями, которые потом передвигают на стекле. Мастерство аниматора проявлялось в том, что нужно было двигаться от фазы к фазе и запоминать начальное и конечное положения. Когда всё получалось, движения были такими же плавными и пластичными, как при компоновочном способе съёмки. Юрий Норштейн настолько талантливо применял эту технологию, что в его мультфильмах практически невозможно отличить перекладку от рисованных фрагментов мультфильма. Многие режиссёры советской эпохи также применяли комбинированную технологию.

—Как на мультипликацию повлияло развитие современных технологий? Какие новые возможности появились?

— Самое главное в мультфильме — это персонаж, его история, его характер, а технические стороны играют второстепенную роль. Ни один компьютер сам не придумает персонажей, идею, не напишет сценарий, не нарисует раскадровку.

Сейчас модно снимать фильмы в формате 3D. Но если пристально разглядывать продукцию мировых студий, которые продвинулись очень прилично в этом направлении, то можно наблюдать постепенное возвращение к тому эталонному рукотворному изображению, которое рисовалось руками художника, — но только теперь при помощи компьютерных технологий.

Ярким примером тому служит недавний фильм студии DreamWorks «Дикий робот». Да, он сделан на компьютере в формате 3D с сумасшедшей визуализацией и детализацией, но сверху наложен шейдер — специальная программа, которая видоизменяет картинку. В данном случае она стала похожа на живопись.

— Что отличает современные мультфильмы в плане темы, сюжета, раскрытия персонажей?

— После окончания Великой Отечественной войны на киностудии «Союзмультфильм» работали около 70 фронтовиков, которые видели войну не в кино, а были непосредственными её участниками. В те годы именно анимация стала для них эликсиром душевного возрождения. Поэтому и мультфильмы той поры были наполнены светом и добром. Тот, кто прошёл ужасы войны, не мог оставаться озлобленным, сухим, равнодушным. Наоборот — эти люди сохранили душевное тепло, какой-то совершенно невообразимый оптимизм. Их фильмы стали классикой мировой мультипликации.

— Как бы вы оценили современное состояние отечественной анимации?

— К сожалению, на стыке эпох в 1990-е годы произошёл разрыв преемственности поколений. За 70 лет существования киностудии «Союзмультфильм» был накоплен богатейший опыт. Ни один советский художник не позволял себе опускаться до такой пошлости, как копирование чужого стиля и воровство идей. Каждый из них был самобытен, добивался своего оригинального почерка. Именно за это ценились советские мультфильмы.

Однако у значительной части современной отечественной анимации нет своего уникального стиля. Это связано с тем, что приоритет был отдан финансовой составляющей. Требуется производить быстро, много и дёшево. Часто это происходит в ущерб качеству, красоте и духовной составляющей.

Анимация во все времена — это мощный инструмент воспитания подрастающего поколения. Но для этого она должна быть содержательной, с умным и добрым юмором, который полезен и взрослому зрителю, и тем более ребёнку. Мы духовно богатая нация, что нашло отражение в советских мультфильмах. Для того чтобы возродить свою самобытность в анимации, нам стоило бы оглянуться назад.