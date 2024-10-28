28 октября состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым. Шоу расскажет вымышленную историю нынешнего президента США Джо Байдена, который оказывается в России и в первый же день теряет документы. Из-за этого президент вынужден жить в обычной хрущёвке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку.

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В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — по две серии будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ. Финал состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Гудбай» от ТНТ