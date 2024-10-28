Документальный фильм «Хаяо Миядзаки и Птица» выйдет в кино 5 декабря

Документальный фильм "Хаяо Миядзаки и Птица" выйдет в российский прокат 5 декабря. Режиссер Каку Аракава снял и уложил в два часа семилетнюю работу великого аниматора над фильмом "Мальчик и птица", который впоследствии получил премию "Оскар" и всемирное зрительское признание.

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Семь лет камера непрерывно следит за созданием главного проекта жизни Хаяо Миядзаки - "Мальчик и птица". Мастера сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки, сыгравший в его жизни ту же роль, что и птица - для мальчика.

"Когда я нахожусь с ним рядом, он сильно меня утомляет. Он путешествует между реальностью и фантазиями и стремительно теряет способность различать их. Это немного пугает. Он уже далеко переступил черту…" - говорит Тосио Судзуки про Миядзаки.

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