$97.23+0.56105.22+0.41
Войти в почту

Документальный фильм «Хаяо Миядзаки и Птица» выйдет в кино с 5 декабря

Документальный фильм "Хаяо Миядзаки и Птица" выйдет в российский прокат 5 декабря. Режиссер Каку Аракава снял и уложил в два часа семилетнюю работу великого аниматора над фильмом "Мальчик и птица", который впоследствии получил премию "Оскар" и всемирное зрительское признание.

Документальный фильм «Хаяо Миядзаки и Птица» выйдет в кино 5 декабря
© Российская Газета

Семь лет камера непрерывно следит за созданием главного проекта жизни Хаяо Миядзаки - "Мальчик и птица". Мастера сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки, сыгравший в его жизни ту же роль, что и птица - для мальчика.

"Когда я нахожусь с ним рядом, он сильно меня утомляет. Он путешествует между реальностью и фантазиями и стремительно теряет способность различать их. Это немного пугает. Он уже далеко переступил черту…" - говорит Тосио Судзуки про Миядзаки.

Ранее "Кинократия" делилась впечатлениями о новом аниме "Оглянись". Почему этой работе было трудно поставить хоть сколько-то объективную оценку - читайте в материале.

Фильмы и сериалы
Оскар
Хаяо Миядзаки
Тосио Судзуки