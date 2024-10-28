Фильму-сказке «Огниво» предрекли сборы в полтора миллиарда рублей

Удачный старт фильма «Огниво» говорит о том, что люди еще не устали от экранизации сказок, картина имеет все шансы собрать 1,3-1,5 млрд рублей, заявил НСН Роман Исаев.

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Картина «Огниво» в первый уикенд проката показала очень достойные цифры, а 670 млн, которые собрал фильм «Руки вверх!» о легендарной группе, - это потрясающий успех. Об этом в беседе с НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Фильм Александра Войтинского «Огниво» по мотивам сказок собрал 274 млн рублей в первые выходные после премьеры. По результатам четырех дней картина возглавила кинопрокат в России и СНГ. На втором месте держится фильм «Руки Вверх!» об одноименной музыкальной группе – за выходные он собрал 133 млн рублей, а за весь прокат - 670 млн. На третье место вышел фильм ужасов «Субстанция» с Деми Мур - 54,6 млн. Исаев отметил, что «Огниво» показала очень хороший старт и имеет шансы собрать около 1,5 млрд рублей.

«"Огниво" - вполне удачный старт, достойные цифры. Они показывают, что наш зритель еще не до конца устал и не разочаровался в экранизации отечественных сказок. Семейная аудитория идет смотреть эти картины. То, как фильм разошелся на выходных, - было в рамках ожиданий рынка. Может быть, он мог собрать чуть побольше, но самое главное, что он преодолел те цифры, которые мы видим. Потому что ряд экспертов индустрии прочили картине более скромные результаты. Сейчас будут школьные каникулы, соответственно "Огниво" будет мощным и серьезным предложением для этой аудитории. В принципе, картина может зацепить и подростковую аудиторию и взрослую, которые найдут в ней отсылки к старому "Огниво". Поэтому аудитория у проекта действительно широкая. Думаю, фильм может претендовать на сумму в диапазоне 1,3-1,5 млрд рублей», – отметил он.

Говоря о картине «Руки вверх!», Исаев подчеркнул, что такие потрясающие цифры фильму помогла собрать народная любовь к группе и яркая реклама.

«"Руки вверх!" - это потрясающий успех. Да, понятно, что сила бренда группы, которую любят и знают все поколения российского общества, дала хороший толчок в продвижении фильма к зрителю. Ну и Сергей Жуков сделал очень много активностей как продюсер и как основатель группы. Фильм был действительно продвинут очень ярко, интересно, с большим количеством рекламы. Главное было просто заинтересовать аудиторию. Цифры говорят сами за себя. В индустрии мало кто предполагал, что фильм перейдет за полмиллиарда. Поэтому я думаю, что фильму могут покориться еще несколько отметок, кратных 100 миллионам рублей», – поделился Исаев.

Член совета АВК также назвал этот октябрь самым ярким и насыщенным в плане киноновинок за последние месяцы.

«Октябрь этого года достаточно интересный после очень непростого лета и очень тяжелого и пустого сентября. Это и "Граф Монте-Кристо", и "Субстанция", и "Ужасающий 3", от которых данных цифр мало кто ждал. Тем не менее, сейчас наблюдается очень интересная динамика совершенно разнонаправленных проектов под различную аудиторию. Тот же "Лунтик" уже два месяца не выходит из топ-10. Очень отрадно, что октябрь 2024 года действительно подпитывает "кинохождение" по России в целом. 2024 год, наверное, войдет в историю, помимо того, что мы существенно не добираем по кассе и по зрительской посещаемости. Тем не менее, у нас есть потрясающие примеры в этом году, такие как "Мастер и Маргарита", "Онегин", и еще ряд картин, которые выстрелили в очень хорошем смысле», – подытожил он.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с НСН заявила, что российские кинотеатры охотно убирают иностранные фильмы из «теневого» проката перед крупными отечественными релизами.