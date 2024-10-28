Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым от ТНТ
28 октября стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар». Шоу продолжит историю поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Григория Рыльского, который оказывается в современной России. К главным ролям вернутся Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин.
Во второй сезон «Гусара» войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Финал сезона состоится 7 ноября.
- 1-я серия — 28 октября
- 2-я серия — 28 октября
- 3-я серия — 29 октября
- 4-я серия — 29 октября
- 5-я серия — 30 октября
- 6-я серия — 30 октября
- 7-я серия — 31 октября
- 8-я серия — 31 октября
- 9-я серия — 4 ноября
- 10-я серия — 4 ноября
- 11-я серия — 5 ноября
- 12-я серия — 5 ноября
- 13-я серия — 6 ноября
- 14-я серия — 6 ноября
- 15-я серия — 7 ноября
- 16-я серия — 7 ноября