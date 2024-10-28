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Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым от ТНТ

28 октября стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар». Шоу продолжит историю поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Григория Рыльского, который оказывается в современной России. К главным ролям вернутся Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин.

Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым
© Чемпионат.com

Во второй сезон «Гусара» войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Финал сезона состоится 7 ноября.

  • 1-я серия — 28 октября
  • 2-я серия — 28 октября
  • 3-я серия — 29 октября
  • 4-я серия — 29 октября
  • 5-я серия — 30 октября
  • 6-я серия — 30 октября
  • 7-я серия — 31 октября
  • 8-я серия — 31 октября
  • 9-я серия — 4 ноября
  • 10-я серия — 4 ноября
  • 11-я серия — 5 ноября
  • 12-я серия — 5 ноября
  • 13-я серия — 6 ноября
  • 14-я серия — 6 ноября
  • 15-я серия — 7 ноября
  • 16-я серия — 7 ноября
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Павел Рассомахин
Гарик Харламов