Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым

28 октября стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар». Шоу продолжит историю поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Григория Рыльского, который оказывается в современной России. К главным ролям вернутся Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин.

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Во второй сезон «Гусара» войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Финал сезона состоится 7 ноября.