Новый российско-китайский кинофестиваль может появиться в ближайшее время

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения". Об этом пишут РИА Новости, подчеркивая, что о фестивале рассказал президент РФ Владимир Путин после окончания саммита БРИКС.

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"Интервидение" - этот популярный конкурс эстрадной песни, который проходил в 1965-1980 годах и был создан Международной организацией радиовещания и телевидения (ORTF).