Новый российско-китайский кинофестиваль может появиться в ближайшее время
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения". Об этом пишут РИА Новости, подчеркивая, что о фестивале рассказал президент РФ Владимир Путин после окончания саммита БРИКС.
"Интервидение" - этот популярный конкурс эстрадной песни, который проходил в 1965-1980 годах и был создан Международной организацией радиовещания и телевидения (ORTF).
«Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину - тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1». Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.