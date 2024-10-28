Кинокритик допустил запрет «Преступления и наказания»

Перенос премьеры сериала «Преступление и наказание» свидетельствует о перемонтаже, в ходе которого создатели проекта могут убрать все спорные сцены, сообщил НСН кинокритик Александр Шпагин.

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Грустная интонация новой экранизации «Преступления и наказания» могла стать причиной переноса премьеры проекта, при этом на данный момент нельзя исключать и полного запрета на показ, рассказал в беседе с НСН киновед и кинокритик Александр Шпагин.

«Кинопоиск» дважды отложил показ сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. Первоначально премьера современной адаптации романа Федора Достоевского с Иваном Янковским в главной роли должна была состояться в онлайн-кинотеатре 26 октября в 22.00. Показ сдвинули на сутки за минуты до назначенного времени, объяснив решение «техническими и операционными причинами». Однако 27 октября сериал вновь не вышел, премьеру отложили на 29 октября.

Как сообщают СМИ, реакция критиков на рабочий вариант сериала, который им направили до премьеры, оказалась неоднозначной. При этом зрители, посетившие предпремьерные показы, якобы были шокированы некоторыми сценами в двух первых сериях. Шпагин допустил, что в последний момент создатели проекта могли принять решение перемонтировать эпизоды.

«Думаю, в сериале нашли какие-то аналогии, аллюзии, возможно, интонация неправильная, вот и тянут. Возможно, требуют перемонтировать. Скорее всего, это вежливые или не очень вежливые отказы в показе. Однако на платформах всегда очень смелые, острые проекты. Если "Преступление и наказание" запрещают к показу на "Кинопоиске" - это очень плохо. Пока не было прецедента запретов платформенных картин, но для выхода на платформы тоже нужно прокатное удостоверение. Дальше будет еще хуже», - сказал он.

По словам собеседника НСН, нельзя исключать, что сериал вовсе не будет показан.

«Если проект вообще не выложат, потеря аудитории будет тотальной. Уже есть феномен картин, которые не появляются в интернете. К примеру, по загадочным причинам недавно был запрещен фильм "Рыжий". Ровно то же самое может произойти с сериалом "Преступление и наказание". Действия в проекте происходят в современности, это фантазия на тему Достоевского, а не прямая экранизация. Возможно, спорные сцены, которые шокировали зрителей, просто вырежут», - заявил он.

Как добавил Шпагин, фильмы в России все чаще запрещают к показу, при этом причина таких решений ясна далеко не всегда.

«Сейчас у нас актуализирован "феномен полки". Недавно узнал, что три картины положено на полку, причем совершенно невинных, просто у них интонация очень грустная. Видимо, сегодня нужна только хорошая, соцреалистическая, плакатная, сталинская интонация. Полка времен застоя будет отдыхать в сравнении с объемной полкой, которая формируется у нас сегодня. Фильмы, положенные на полку тогда, хотя бы оказывались там по понятным причинам, а вот сейчас понять причины таких решений практически невозможно. Грустная интонация, видимо, вот и нельзя. Но это как-то дико», - заключил он.

Помимо Ивана Янковского в проекте Мирзоева роли также исполнили Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Борис Хвошнянский и другие актеры. Среди продюсеров ленты Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. На данный момент премьеру сериала «Преступление и наказание» ждут более 1,3 миллиона зрителей, напоминает «Радиоточка НСН».