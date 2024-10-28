Юрий Быков изучил 90-е, в которые не хотел бы возвращаться

В онлайн-кинотеатрах Okko и Start вышли первые серии криминальной драмы «Лихие». Накануне премьеры в редакцию Metro пришёл режиссёр Юрий Быков. Он рассказал о главных героях сериала, вспомнил о работе на дискотеке и конфузе в Каннах. Самому Юрию Быкову, родившемуся в 1981 году, тоже есть что вспомнить про 90-е. Когда он был ребёнком, то оказался практически свидетелем кровавой разборки.

Это как короткометражка, построенная на одном звуке. Отчётливо помню: ночь, наша двушка в Новомичуринске, спальня – на одной кровати я, на другой бабушка. В зале спят мама с отчимом. Тишина, удар двери подъезда о стену, шаги, пара криков, выстрел – и долгая-долгая ночь с разбирательствами, кто кого за что, – описывает он воспоминания из детства. – Оказалось, убили главного на тот момент местного авторитета.

Популярность 90-х годов в кино и сериалах режиссёр объясняет цикличностью моды и яркостью той эпохи, куда он лично не хотел бы вернуться.

В 1997 году я работал оператором дискотеки в ДК "Энергетик", – вспоминает он. – Я знаю, что это такое – встать за пульт в Новый год и увидеть, как тебе в голову летит бутылка шампанского. Это, может, и весело – тем, кто её кидает. Тем, в кого она прилетает, тоже иногда весело – первые пару минут. (Смеётся.) Но это зависит от фактуры самого человека. Если ты сильный, харизматичный, тебе нравится находиться в этом азарте – ты ему в морду, он тебе, – для таких людей это было время возможностей, роста. Но потом они так же быстро пропадали. Если ты слабый, сомневающийся, рефлексирующий, то будешь на дне. Дикое, почти пещерное время со всеми плюсами животной системы взаимоотношений и со всеми её минусами.

На вопрос, приходилось ли ему заниматься незаконными делишками в "лихое" время, Юрий Анатольевич уверяет, что и близко такого не было.

Ни в какие криминальные структуры, конечно, я не входил, в разборках не участвовал. У нас была своя группа "Проспект Мира", я пел и танцевал, – смеётся он. – Были немного знакомы с какими-то ребятами-бандитами просто потому, что город маленький.

По сюжету "Лихих" главный герой, которого играет Артём Быстров, становится убийцей ради денег. Как уверяет Юрий Быков, несмотря на небогатые детство и юность, для него самого материальные блага никогда не служили мотивацией.

Меня мама учила, что деньги могут приходить, могут не приходить, но ты всегда должен быть опрятен, обут, одет, – говорит он. – Конечно, когда нужно каждый год вскапывать 20 соток под картошку, потом её окучивать (это вообще ужас!), потом выкапывать... или собирать капусту на поле, зашивать кроссовки – всё это неприятно. Но при этом за 90-е у меня не приобрелось желания больших денег. Приобрелось умение обращаться с малыми и быть достаточно неприхотливым.

В качестве доказательства своих слов Юрий признаётся, что приличная доля первого солидного гонорара, который он получил за фильм "Майор", "ушла" по барам в течение трёх месяцев. Но хватило не только на веселье с друзьями, но и на наряд для Каннского кинофестиваля, в одну из конкурсных программ которого попал "Майор".

Мы с Денисом Шведовым зачем-то купили смокинги, пришли как дураки на Неделю критики, – с улыбкой делится режиссёр. – А там все в шортах и рваных майках! Какие-то ребята лохматые вызвали нас на сцену, вручили нам приз, и все разбежались. И мы как два пингвина! (Смеётся.) Потому что мы думали, что в Каннах везде ходят в смокингах. Вот такой уровень провинциального человека во всех смыслах! Боже, как мы выглядели!.. Да ладно, мелочи это всё.

Режиссёр планирует рано или поздно вернуться к съёмкам авторского кино.

Есть одна идея, но она достаточно жестокая, и я побаиваюсь её воплощать. Потому что она основана на той же злой энергии, на которой я снимал "Майора" и "Дурака", а мне бы хотелось перестать всем доказывать, что жизнь дерьмо и все умрут, – признаётся Юрий Быков.

Ещё одна история, которая находится в разработке, – про альпи­нистов.