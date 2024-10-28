Названы кассовые сборы якутских фильмов с 2016 по 2024 год

Суммарные кассовые сборы всех 72 якутских лент, зарегистрированных в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино в 2016-2024 годах, превысят 500 млн рублей. Об этом говорится в прогнозе, составленном Корпорацией развития Якутии.

"Суммарные кассовые сборы всех 72 якутских лент, зарегистрированных в ЕАИС Фонда кино в 2016-2024 годах, превысят 500 млн рублей", - говорится в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что сумма кассовых сборов якутского кино с начала 2024 года может превысить 140 млн рублей. В 2023 году кассовые сборы якутского кино составили 89 млн рублей (9 якутских премьерных фильмов), в 2022 году - 73 млн рублей (13 якутских премьерных фильмов). Среди десяти самых кассовых фильмов в Якутии в 2023 году шесть - якутского производства. 34% посещений киносеансов в Якутии приходится на кино, снятое в регионе.

Прогнозируется, что сумма сборов всего проката в республиканской киносети к концу октября превысит 300 млн рублей (за весь 2023 год - 255 млн рублей), а доля лент республиканских режиссеров в общей сумме кассовых сборов кинотеатров Якутии достигнет 45% (в 2023 году - 34%).

Ранее Якутия, Бурятия и Приморье возглавили рейтинг регионального кино Дальнего Востока, составленном экспертами Института кино на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ.