Телеканал «Пятница!» покажет фильмы про выдающихся фотографов

Неделя фильмов о легендарных фотографах состоится на телеканале «Пятница!» в рамках интеллектуального проекта «Полночь» с 28 по 31 октября 2024 года. Откроет показ документальная лента «Соль Земли» (2014) режиссера Вима Вендерса о бразильском фотографе Себастьяне Сальгадо. В центре сюжета взаимоотношения фотографа с семьей в контексте его работы, а также размышления Сальгадо на тему социально-политических потрясений мира и образа жизни людей из разных точек земли, которые ему удалось зафиксировать на камеру. Картина получила две награды Каннского кинофестиваля: специальный приз жюри программы «Особый взгляд» и специальное упоминание экуменического жюри.

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29 октября в эфир выйдет фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» (2020) - документальный портрет фэшн-фотографа Хельмута Ньютона, снятый звездой немецкого телевидения Геро фон Бёмом. Ньютон увековечил свой вклад в модную индустрию провокационными, эротическими и в то же время боготворящими женское тело снимками. О работе с ним вспоминают Анна Винтур, Клаудия Шиффер, Шарлотта Рэмплинг и другие мировые звезды.

30 октября зрители увидят социально-политическую драму «Великий»(2020) режиссера Эндрю Левитаса, основанную на реальных событиях. Это история фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, который отправляется в японский городок Минамата, чтобы зафиксировать последствия экологического преступления. Именно здесь Смит сделает свою лучшую фотографию «Томоко Уэмура в ее ванной комнате», которая впоследствии потрясет весь мир. Главную роль в картине сыграл Джонни Депп.

Закроет проект 31 октября фильм «Лайф» (2015) режиссера Антона Корбейна. По сюжету, в 1955 году фотограф журнала Life Деннис Сток получает задание сделать снимки актера Джеймса Дина незадолго до выхода в прокат фильма «К востоку от рая». Фотографу предстоит повсюду следовать за юным дарованием, запечатлевая его непростые отношения с окружающими и самим собой. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Дейн Дехан, Бен Кингсли и Джоэл Эдгертон.

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