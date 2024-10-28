Создатели фильма «Огниво» показали стильные постеры персонажей

В конце октября в российский прокат вышел сказочный фильм «Огниво» по мотивам одноимённого произведения Ганса Христиана Андерсена. Теперь же авторы ленты опубликовали отдельные постеры, посвящённые главным персонажам «Огнива».

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За первые выходные картина возглавила список самых популярных фильмов в кинотеатрах России. «Огниво» уже заработал более 320 млн рублей — аналитики считают, что сказка может собрать в прокате около 1,5 млрд рублей и войти в топ-20 самых успешных отечественных фильмов наряду с «Последним богатырём» и «Коньком-горбунком».

«Огниво» рассказывает о весёлом солдате Иване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Постеры персонажей фильма «Огниво»

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер