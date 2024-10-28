Названы самые популярные онлайн-кинотеатры в России

«Кинопоиск» остается самым популярным онлайн-кинотеатром среди россиян, отмечается в исследовании компании GfK по итогам третьего квартала 2024 года, которое имеется в распоряжении НСН.

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Сегодня на онлайн-кинотеатры подписана половина жителей российских городов (50%), что несколько меньше, чем в первом (52%) и во втором (51%) кварталах этого года, но больше, чем в третьем квартале 2023 года (45%).

Если брать общее количество подписчиков (и платных, и бесплатных), в ТОП-5 входят «Кинопоиск» (20,6% подписчиков), Wink (12,6%), Okko (9,6%), Иви (9,3%) и KION (8,3%). Опрос проводился в июле-сентябре 2024 года, в нем приняли участие более 7 тыс. жителей российских городов.

Ранее сообщалось, что в тройку самых популярных сериалов, которые показываются в российских онлайн-кинотеатрах, в сентябре вошли два российских: третий сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным (от KION) и «Комбинация» (Wink), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».