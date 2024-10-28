Автор нового сериала о Штирлице рассказал о работе над сценарием

Продюсер и автор сценария сериала "Начальник разведки" Артем Чащихин-Тоидзе поделился с ТАСС деталями работы над новой экранизацией произведений Юлиана Семенова о Штирлице. Первым делом Чащихин-Тоидзе отметил, что новый сериал - это не ремейк, так как сценарий пишется по книгам, которые никогда не были экранизированы.

"Работа кипит. Основной проблемой, конечно же является, объем. "Семнадцать мгновений весны" - это сериал, снятый по одной довольно небольшой по объему книге. У нас же в работе четыре книги - и все они прямое продолжение "Семнадцати мгновений". Это "Приказано выжить" и трилогия "Экспансия", - сказал он, отметив, что каждая из этих книг по объему значительно больше, чем "Семнадцать мгновений весны". - Поэтому мы тщательно все взвешиваем, выбираем сюжетные линии, кропотливо перепроверяем историческую информацию, местами добавляем какие-то нужные для сегодняшнего зрителя нюансы. Безусловно, все это безумно интересная работа. Особенно это касается трилогии "Экспансия", где действие происходит в основном в Испании и Латинской Америке в период с октября 1946 по 1947 года. Это безумно интересный, можно даже сказать, узловой и поворотный момент ХХ-го века - зарождение холодной войны, которая сформировала весь последующий ход истории. Перенести весь смысл произведений Юлиана Семенова, всю его кропотливую работу и душу в форму сценария, а затем и фильма - не самая простая задача, но мы стараемся", - отметил Чащихин-Тоидзе.

По его словам, основная цель - не просто экранизировать эти книги, а сделать мощную, интересную, доступную и современную зрителю практически любого возраста историю, "не растеряв по пути к зрителю саму суть этих по-настоящему актуальных, талантливых и умных книг".

В свою очередь консультант, писатель Алексей Репин отметил, что задача авторов сериала - максимально "сохранить замечательные качества книги, которые есть в романах Юлиана Семенова".

"Меня пригласили поучаствовать в этом проекте, поскольку я занимаюсь биографией Юлиана Семенова и недавно выпустил книгу, посвященную, как раз созданию романов о Штирлице", - сказал он. "Любое литературное произведение значимо тем, что оно содержит ответы на какие-то вопросы об окружающем мире, которые интересуют и молодежь, и людей совершенно разного возраста", - добавил Репин.

О сериале

Ранее стало известно, что новая экранизация произведений Юлиана Семенова о Штирлице готовится в России. Дочь писателя Ольга Семенова, которая является руководителем Культурного фонда Юлиана Семенова и Дома-музея Юлиана Семенова, предположила, что съемки могут начаться следующим летом. Об этом она сообщила в начале октября на пресс-конференции в ТАСС.

Семенова ожидает, что новый проект о Штирлице понравится молодежи.

"Это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи именно сериал", - сказала она.

В 1973 году вышел 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны рейха. Сценарий написал сам Юлиан Семенов на основе своего одноименного романа.