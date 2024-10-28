Второй сезон «Праздников» стартует 11 ноября

Премьерный показ второго сезона сериала «Праздники» стартует на ТНТ 11 ноября 2024 года. В режиссерское кресло вернулся Борис Дергачев, а к своим ролям - Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев и Никита Павленко. К касту нового сезона присоединился Кирилл Полухин, который сыграл отца Вовы – персонажа Никиты Павленко.

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Во втором сезоне сохранится одна из фишек сериала – с Пыжовыми зрители встречаются исключительно по праздникам. Но теперь всем членам семьи придется привыкать к новым для себя ролям. Обе сестры готовятся выйти замуж. Юля ещё и беременна, это даёт ей чувство превосходства над старшей сестрой Леной, что порождает между ними конфликты. Вовик готовится стать отцом и ждёт повышения в глазах родителей Юли, но этого не происходит. Ему приходится отбиваться от тестя и тёщи, и отстаивать право на воспитание своего ребенка. Лена и Паша готовятся к свадьбе, но невеста начинает сомневаться в своём выборе. К тому же на горизонте появляется её бывший. Тесть и тёща готовятся стать бабушкой и дедушкой: тестю тяжело принимать изменения, впереди не только появление внука, но и выход на пенсию, тёща по-прежнему пытается всех контролировать, но всё усложняется тем, что членов семьи становится больше, и это не только внуки – знакомиться приезжает папа Вовика.

Эфир в 20.00.