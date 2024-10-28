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Вышел новый трейлер драматического сериала «Землевладелец» от автора «Йеллоустоуна»

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер сериала «Землевладелец». Новое шоу от Тейлора Шеридана, режиссёра «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки», выйдет в онлайне 17 ноября.

Вышел новый трейлер сериала «Землевладелец» от автора «Йеллоустоуна»
© Чемпионат.com

Сюжет драмы рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В актёрский состав вошли Билли Боб Торнтон («Отточенное лезвие», «Серый человек»), Джон Хэмм («Безумцы»), Эли Лартер («Обитель зла»), Деми Мур («Несколько хороших парней») и Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте»).

Фильмы и сериалы
Отточенное лезвие
Несколько хороших парней
Безумцы
Ветреная река
Бегущий в лабиринте
Мур Деми
Джон Хэмм