Сборы фильма «Руки Вверх!» превысили 700 млн рублей

30 октября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 700 млн рублей. Для достижения подобного результата ленте понадобилась почти три недели — премьера картины состоялась 10-го числа.

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Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром выступил Аскар Узабаев.