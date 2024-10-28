Netflix обвинили в намеренном удалении палестинских фильмов

Стриминговую компанию Netflix обвиняют в намеренном удалении палестинских фильмов из своей библиотеки. На предупреждения о скором закрытии доступа к 19 картинам, снятым палестинцами или про Палестину, обратила внимание правозащитная организация Freedom Forward. Deadline уточняет, что была создана петиция и открытое письмо, призывающее стриминг дать пояснения общественности.

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Согласно заверениям Netflix, для этих фильмов в октябре истекает трехлетний период лицензирования.

"Мы запустили эту лицензионную коллекцию фильмов в 2021 году на три года. Срок действия этих лицензий уже истек", - заявила платформа в ответ на запрос издания.

Подобные случае нередки: в 2020 году с платформы в США убрали "Друзей". Подобная участь постигла шоу во Франции, Австралии и Бельгии в июле 2024 года года.