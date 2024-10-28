В декабре пройдет питчинг региональных киностартапов

В середине декабря 2024 года в Москве состоится III Питчинг региональных киностартапов, где свои будущие проекты представят разработчики новых инновационных технологий в киноиндустрии.

Заявку на участие в питчинге можно подать до 1 декабря 2024г. включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на платформе www.script.moviestart, после чего ее рассмотрят опытные специалисты киноиндустрии, эксперты в области новых технологий, руководители крупных продюсерских компаний, а также — представители фондов и инвестиционных компаний.

Главным критерием отбора финалистов станут программные и аппаратные решения в области производства контента и медиапотребления, технологические разработки, которые помогут оптимизировать процесс кинопроизводства, а также — проекты, использующие технологии нейросетей и искусственного интеллекта. Важен – опыт команды и потенциал масштабирования проекта на федеральном и международном уровнях.

Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 6 декабря. По итогам отбора, авторы смогут принять участие в очной защите проектов перед представителями киноиндустрии на Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Лауреаты питчинга получат поддержку от экспертов и организаторов на продюсерское и юридическое сопровождение проектов и заключение соглашений с ведущими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку своего проекта.

«В эпоху цифровой трансформации технологическое развитие кинематографа становится не просто желательным, а жизненно необходимым условием для сохранения конкурентоспособности отрасли. Питчинг региональных киностартапов – это уникальное событие в индустрии, которое направлено на поиск и популяризацию инновационных технологических решений в области кинематографа, это наш ответ на вызовы времени, платформа для тех, кто готов создавать будущее российского кино уже сегодня», – отметил генеральный директор Продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин. «Мы понимаем, насколько важно для молодых талантов и энтузиастов получить возможность напрямую представить свои идеи профессиональному сообществу. Наша задача – не просто отобрать лучшие проекты, но и хорошо подготовить их к питчингу, помочь каждому участнику максимально раскрыть потенциал своей идеи, научить его говорить на языке индустрии. Мы стремимся создать площадку, где каждый инноватор сможет громко заявить о себе и найти поддержку среди не только признанных профессионалов кинематографа, но и инвесторов», – заявил креативный продюсер III Питчинга региональных киностартапов Павел Перегудов.

Ранее питчинг региональных киностартапов проходил в декабре 2022 года в Москве и в июле 2023-го года в Калининградской области. Участие в них приняло 48 проекта из 14 регионов РФ, 18 из которых вышло в финал и было представлено на очной защите. Некоторым разработчикам участие в питчинге помогло улучшить свои проекты и сделать их еще более привлекательными для инвесторов, а некоторые уже перешли в стадию получения финансирования и заключения договоров о сотрудничестве. В их числе – Российская платформа звуковых эффектов и production-музыки «Звуки.Музыка», павильон-конструктор «Вольтаж», электронная кинохлопушка IMSLATE и другие.

О фестивале «Дни короткометражного кино»

С 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции в мире 21 декабря отмечается Международный день короткометражного кино.

В 2014 году в России впервые состоялась «Всероссийская акция «День короткометражного кино» по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России. В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В жюри фестиваля в разные годы входили такие известные кинематографисты и эксперты как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.