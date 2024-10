В Японии открылся Токийский международный кинофестиваль

Токийский международный фестиваль в 37-й раз открылся в японской столице. В конкурсную программу ежегодного фестиваля вошли 15 картин.

Среди участников конкурсной программы - фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Кадет" (2024). Также в программу фестиваля вошли фильмы Adios Al Amigo (2024) колумбийского режиссера Ивана Гаоны, Big World (2024) китайского режиссера Лины Ян, Bury your dead (2024) бразильца Марко Дутры, Daughter's Daughter (2024) Хуана Си с Тайваня, The Englishman's Papers (2024) португальца Серджио Грасиано, In His Own Image (2024) француза Тьерри Де Перетти, Lust in the Rain (2024) японца Синдзо Катаямы, She Taught Me Serendipity (2024) японки Акико Оку, My Friend An Delie (2024) китайского режиссера Дун Цзыцзяня, Teki Cometh (2024) японца Дайхати Ёсиды, Papa (2024), который снял Филип Юн из Гонконга, Traffic (2024) румынского режиссера Теодоры Михай, Promise I'll Be Fine (2024) словацкого режиссера Катарины Граматовой, The Unseen Sister (2024) режиссера Миди Зед.

Кинофестиваль продлится до 6 ноября. Фильмом открытия стала лента "11 повстанцев" (11 Rebels, 2024) японского режиссера Кадзуя Сираиси. В качестве фильма-закрытия будет показана картина "Мой Марчелло" (Marcello Mio, 2024) француза Кристофа Оноре.

Международный Токийский кинофестиваль проводится ежегодно начиная с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). Российские фильмы неоднократно попадали в программу смотра. В 2022 году на фестивале были показаны "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова. В 2016 году за главный приз кинофестиваля боролся фильм Анны Матисон "После тебя", а в 2023 году - "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего.