Кино о людях в белых халатах: три новых отечественных сериала о врачах

Многосерийные проекты, главными героями которых становятся люди в белых халатах, появляются регулярно. Они выходят и на телевидении, и на цифровых платформах. Рекомендуем к просмотру несколько новых отечественных сериалов о медицинских работниках.

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"Акушер" (2023)

Военный хирург Глеб Каверин возвращается домой в Нижний Новгород после очередной командировки в Африку. Во время поездки на теплоходе он помогает беременной и в одночасье становится почти медийной персоной. Сотрудник местного телеканала намеревается сделать сюжет о блестящем хирурге, направляется к нему домой, где застаёт его супругу в объятиях любовника. Униженный мужчина хочет вернуться в Африку, но его планы нарушает женщина, у которой, по её словам, украли ребёнка. Ситуация оказывается "мутной", Глеба задерживают. Подполковник полиции Старцева сообщает, что может отпустить его в обмен на помощь. Некоторое время назад у женщины родился ребёнок. Однако тест показал, что её муж не является отцом малыша. Старцева просит Каверина разобраться в этой ситуации, устроившись на работу в тот центр, где вели её беременность.

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"Доктор Краснов" (2023)

Андрей Краснов — талантливый врач, безошибочно назначающий лечение пациентам. Однако после травмы головы он теряет память, а вместе с ней и способность лечить заболевших. Из его памяти полностью выпадают несколько последних лет жизни, однако Андрей помнит, что его жизнь связана с медициной. Теперь он готов быть простым медбратом, лишь бы остаться в той сфере деятельности, которой он хотел бы заниматься. Мужчина ещё не знает, что за это время он потерял семью, коллег и профессиональную репутацию, поскольку оказался непонятным образом причастным к смерти пациента. В настоящее время находится в производстве 2-й сезон сериала. Зрители увидят новые эпизоды в 2025 году.

"Метод Михайлова" (2021)

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Востребованный врач Максим Михайлов возвращается в свой родной город, чтобы ухаживать за нездоровой матерью. Он устраивается на работу в местную клинику, где быстро становится местной звездой. Его методы работы с пациентами удивляют и восхищают коллег. В один из дней Михайлов решается сам провести операцию. Девушка была прооперирована успешно, но на другой день её с непонятной целью повезли в местную больницу. По пути пациентка умерла. Изучив историю болезни девушки, главный герой понимает, что её смерть не была случайностью. Он задаётся целью выяснить причины произошедшего.