Фиби Дайневор, Энтони Хопкинс и Ума Турман сыграют в драме «Экономка»

Ума Турман, Энтони Хопкинс и Фиби Дайневор («Бриджертоны», «Цветная комната») исполнят главные роли в фильме «Экономка» (The Housekeeper). Режиссером выступит Ричард Эйр («Скандальный дневник», «Пустая корона»). В основе истории – рассказ британской писательницы Роуз Тримейн, которая сама переработала его в сценарий.

Действие фильма происходит в Корнуолле 1930-х годов, и в центре сюжета запретный роман между польской экономкой и известным писателем. По сюжету, немолодая женщина с ужасом обнаруживает, что после короткого общения с известной писательницей Дафной Дюморье она становится прообразом миссис Дэнверс в классическом произведении писательницы «Ребекка». «ИнтерМедиа» напоминает, что «Ребекка» - один из самых известных романов Дюморье, вышедший в 1938 году. По его мотивам снял одноименный психологический триллер Альфред Хичкок.

Как сообщает Deadline, Дайневор сыграет Дюморье, Турман — экономку, а Хопкинс — богатого и овдовевшего лорда ДеУизерса. Производством занимается компания Embankment Films. Съемки запланированы на начало 2025 года.