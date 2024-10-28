Названа дата ТВ-премьеры фильма «Очень плохая семейка»

Российская телевизионная премьера фильма «Очень плохая семейка» (The Eatste) состоится на телеканале «Пятница!» в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года. Главные роли в комедии режиссера и сценариста Дина Крэйга исполнили Тони Колетт, Анна Фэрис, Кэтлин Тёрнер, Дэвид Духовны, Розмари Деуитт, Рон Ливингстон и др.

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Узнав, что их очень богатая и очень вздорная тетка Хильда (Тёрнер) приболела, сестры Мейси (Колетт) и Саванна (Фэрис) отправляются в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Там они обнаруживают, что в особняк нагрянули и другие родственники. Чтобы заполучить вожделенные деньги, сестрам придется завоевать доверие тетки и дискредитировать родню.

В российский прокат фильм вышел в марте 2023 года.

Эфир в 1.30. Повтор в ночь со 2 на 3 ноября в 00.40.