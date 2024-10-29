Что известно о комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником

В ноябре 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Зять» — новая комедия от создателей «Тещи» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой. «Зять» расскажет о противостоянии двух бывших друзей с противоположными взглядами на жизнь. Ловелас, которого сыграл Дмитрий Нагиев, столкнется с примерным семьянином в исполнении Яна Цапника. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета, актерский состав и дату выхода фильма.

© кадр из фильма «Зять»

Главное о фильме

Дата выхода

Изначально премьера фильма «Зять» была запланирована на январь 2025-го. Однако в итоге картину решили выпустить на несколько месяцев раньше. Точная дата выхода стала известна 9 октября 2024-го — одновременно с этим в сети появился первый трейлер «Зятя».

Фильм «Зять» выйдет в российский прокат 21 ноября 2024 года

Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип», которая показывала россиянам и другие отечественные комедии: например, «Тещу», «Пять невест» и «День радио». Более 2,5 тысячи пользователей «Кинопоиска» отметили, что ожидают выхода «Зятя».

Фильм «Зять» — это проект стримингового сервиса Premier. Именно на этой платформе состоится цифровой релиз комедии, правда, точная дата онлайн-премьеры пока держится в секрете. Возможно, после выхода на Premier, «Зятя» можно будет посмотреть и в других онлайн-кинотеатрах.

Сюжет

В центре истории окажутся двое взрослых мужчин с разными взглядами на жизнь — Антон (Дмитрий Нагиев) и Олег (Ян Цапник).

Олег — примерный семьянин, ведущий спокойную и размеренную жизнь. У него есть любимая жена (Ирина Пегова) и красавица-дочь — 20-летняя Алена (Дарья Петриченко). Однажды Алена приводит домой своего нового ухажера по имени Мигель.

Олег сразу понимает, что перед ним не Мигель, а Антон — его бывший лучший друг. Мало того, что Антон всегда был любителем покутить, он еще и старше Алены почти на 30 лет — такой союз заботливого отца абсолютно не устраивает. Теперь перед Олегом стоит серьезная задача — уберечь дочь от ее немолодого молодого человека. Ситуацию осложняет тот факт, что Антон делает Алене дорогие подарки и уверяет, что его намерения в отношении девушки крайне серьезны.

Создатели «Зятя» обещают показать на экране «жизненный сумбур», с которым сталкиваются мужчины, перешагнувшие отметку в сорок лет. Фильм расскажет о том, чем опасна отцовская гиперопека, и о том, как выглядит кризис любви.

Создатели

Режиссером проекта выступил Анарио Мамедов — он снимал сериал «Бар "МоскваЧики"» для Premier, а также комедии «Мальдивы подождут» и «Одна дома». Сценарий «Зятя» написал Денис Каймаков — автор сериала «Семейный бизнес» и фильма «Бармен» с Виталием Гогунским в главной роли.

За операторскую работу отвечал Андрей Зубарев («Детективное агентство Мухича»). В создании «Зятя» также приняла участие Юлия Сумачева — генпродюсер сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым и телешоу «Ярче звезд».

Продюсерами картины выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев — все они работали над комедией «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой

«Теща» вышла на большие экраны 30 ноября 2023 года. В первую неделю картина стала лидером отечественного проката, а итоговые сборы «Тещи» составили более 7,5 миллиона долларов (около 730 миллионов рублей).

В сети, кстати, уже успели поиронизировать над «родственными» названиями картин.

«А "Деверь", "Золовка", "Тесть" и "Свекровь" когда?» — написал один из пользователей в комментариях под трейлером.

Производство

Съемки фильма «Зять» Москве и Санкт-Петербурге.

Более детальная информация о комедии появилась в сети в конце 2023 года, после презентации кинокомпании «Централ Партнершип». В середине декабря она представила проекты, которые ждут россиян в 2024 и 2025 годах — «Зять» был в их числе.

Первый тизер-трейлер проекта появился на YouTube-канале Central Partnership 18 июля 2024 года. Полноценный трейлер увидел свет 9 октября 2024-го.

Актерский состав

Одну из главных ролей в фильме исполнил актер и шоумен Дмитрий Нагиев («Кухня», «Физрук»). В 2024 году вышел еще один громкий проект с участием артиста — сериал Сарика Андреасяна «Тень Чикатило». В нем Нагиев вернулся к роли знаменитого маньяка, которого впервые сыграл в сериале «Чикатило» 2021 года.

Сам Нагиев признался, что при выборе проектов обращает внимание не только на сценарий и режиссера, но и на партнеров по съемочной площадке.

«При работе над фильмом «Зять» сошлось многое — это и прекрасный актерский состав, и интересный, нетривиальный сюжет», — Дмитрий Нагиев, актер и телеведущий, исполнитель роли Антона в фильме «Зять».

Кстати, в декабре 2024-го в прокат выйдет еще один проект с участием Дмитрий Нагиева — одиннадцатая часть «Елок», в которой Нагиев вновь сыграет охранника дядю Юру.

Какие актеры сыграют в фильме «Зять»

Также в касте картины заявлены Мария Дризик («Она такая классная»), Михаил Павлик («Брестская крепость»), Ёла Санько («Преступление и наказание»), Маруся Климова («Магомаев») и другие.

Кстати, одну из медсестер в фильме «Зять» сыграет певица Люся Чеботина. Это не первое появление Чеботиной на большом экране — в 2019 году она исполнила эпизодическую роль в «Холопе» Клима Шипенко.

Еще одно звездное имя в касте — актер и танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш из клипа Little Big». Красилов ушел из жизни в декабре 2023 года — это его последняя роль в кино.