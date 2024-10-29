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Сериал "Столыпин" стартовал онлайн

Сериал "Столыпин" Алексея Андрианова, на телеканале "Россия", 5 ноября в 21:30. На медиаплатформе "Смотрим" с 28 октября

Сериал «Столыпин» стартовал онлайн
© Российская Газета

1906 год. Николай II назначил Столыпина министром внутренних дел. На этом посту Столыпин руководил практически всеми ключевыми для жизнедеятельности империи структурами: местными властями, полицией, уголовно-исполнительной системой, заведовал обеспечением продовольствием, почтой, телеграфом, пожарной и медицинской службой.

Сериал начинается с того, как министр внутренних дел Российской империи Петр Столыпин прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства "врага революции". Раздается взрыв... Кто выйдет победителем в этом противостоянии - беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора - или Столыпин - человек, который пытается навести порядок в раздираемой политическим насилием стране?

Таков основной вопрос масштабного сериала - исторической драмы "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова, известного по таким многосерийным фильмам, как "София", "Годунов" и "Грозный". Сериал "Столыпин" создан при поддержке Института развития интернета. В главных ролях снимались Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Дарья Коныжева, Борис Каморзин и другие.

Алексей Андрианов, режиссер, рассказывает:

"Сериал "Столыпин" - очередной наш проект из цикла "История любви, история России". Сценарий мне понравился, мне показалось, что это можно сделать интересно. В истории вообще всегда интересно копаться. И исторические проекты меня привлекают, в первую очередь, тем, что я сам погружаюсь в эти эпохи и досконально, до мелочей разбираю суть того времени, чем люди жили, какие события происходили. История развивается по спирали, зачастую повторяется, как я это заметил, делая исторические проекты, и мне любопытно отмечать эти моменты. Про Столыпина я, конечно, что-то знал: я учился в школе в Саратове, там про него много рассказывали, поэтому в общих чертах понимал, что это за личность. Но в советское время это подавалось так, будто он был жестким тираном: в памяти всплывают все эти "столыпинские вагоны", "столыпинские галстуки". Но, когда ты начинаешь разбираться в истории, становится понятно, для чего нужны были эти меры, и к чему они в итоге привели, сколько Столыпин сделал для страны, в чем была полезность его реформ для России, в чем была его основная цель жизни. Я с удивлением узнал, что при том, что страна находилась в очень сложных условиях, в массах царили революционные настроения, на фоне проигранной русско-японской войны люди уже не верили ни во что хорошее, состояние у людей было антипатриотическое, реформы Столыпина привели к огромному повышению экономики в России, к большому приросту населения. И еще удивительно было осознать, насколько он был одинок в своем стремлении провести эти реформы, потому что практически все были против него: и власть его сдерживала, и Дума, и левые, и правые, и министерства. Это тот случай, когда люди видят что-то, что они не совсем понимают, и у них это вызывает отрицание. И он как ледокол - я так себе представляю - шел через эти льды и пробивал их в том состоянии страны, в котором было практически невозможно это сделать. Но он это делал и делал настолько ярко и показательно, что, конечно, это вызывает большое уважение и удивление".

А вот что говорит Александр Устюгов - исполнитель главной роли:

"Про Столыпина я знал - у меня хорошее образование, откровений не было. Человек это безумно многогранный, талантливый, амбициозный: и в политике, и во всем, к чему бы он ни прикасался, каким-то чудесным образом все ему удавалось. Но это очень сложный персонаж. Вообще тяжело играть исторические фигуры, особенно когда мы говорим о политиках. Потому что нужно быть документальным, особенно в текстах, все должно быть точно до запятой. А говорил Столыпин много, и все это огромное количество текста нужно было держать в голове, понимать, что говоришь, доносить до зрителя, сделать интересным, как и вообще всю эту политическую подоплеку. Это жутко сложно, но жутко увлекательно. К тому же за всеми этими сухими реформаторскими сводками стоял обыкновенный человек. И моя задача была сделать его живым, душевным, понятным, семьянином, у которого любящая жена, огромное количество детей, дом, розы и прочие дела, не чуждые всем людям".

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