Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Ленту могут посмотреть все желающие в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

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Продолжение «Джокера» рассказывает о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Что у фильма по сборам? По итогам четвёртой недели проката общие сборы ленты достигли отметки в $ 200 млн. Бюджет у картины вышел таким же — проект провалился в прокате, поэтому его захотели как можно скорее выпустить в онлайне.