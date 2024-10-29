Съемки фильма «Буратино» планируют завершить в декабре

Съемки нового художественного фильма "Буратино" Игоря Волошина планируют завершить в декабре, в прокат картина выйдет в новогодние праздники - в начале 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фильма.

Съемки начались этой осенью в кинопарке "Москино" в Троицке, где специально построили настоящий итальянский городок.

"Создатели "Буратино" уже отсняли основную часть картины, впереди съемки "Страны дураков" с участием Алисы (Виктория Исакова) и Базилио (Александр Петров), - отметили в пресс-службе. - Работу планируют завершить в декабре. Уже сняли сцены с героями Карабаса (Федор Бондарчук), Мальвины (Анастасия Талызина), Арлекина (Рузиль Минекаев), Пьеро (Степан Белозеров) и Артемона (Марк Эйдельштейн)".

Анимированному Буратино мимику, движения и весь характер с помощью компьютерной графики "подарит" юная актриса Вита Корниенко, роль папы Карло в картине исполняет Александр Яценко. В последние дни октября в массовых сценах будут сниматься победители народного кастинга, в котором мог принять участие любой желающий. Одним из сценаристов проекта выступил Андрей Золотарев, автор сценариев к франшизе "Лед", фильмам "Повелитель ветра", "Притяжение", "Вторжение" и сериалу "Слово пацана".

Продюсер кинокартины Александр Андрющенко рассказал журналистам, приехавшим на съемки, что сложностей в подборе и кастинге актеров на персонажей "Буратино" не было.

"Никого [из актеров] не было сложно получить, потому что все хотели играть в этой сказке. Честно, я не помню, чтобы мы кого-то уговаривали", - сказал он.

Один из продюсеров картины Михаил Врубель отметил, что фильм можно назвать самым масштабным проектом из тех, над которыми он работал. "Мы с партнерами выпускали "Притяжение", трилогию "Лед", фильм "Сто лет тому вперед" и, можно сказать, привыкли к производственным вызовам, но "Буратино" уже превосходит по технической сложности самые зрелищные наши работы", - сказал он.