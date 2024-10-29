Дэвид Финчер работает над американской версией «Игры в кальмара»

Ещё в начале года сообщалось, что режиссёр «Бойцовского клуба» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвид Финчер «тихо» работает над американским ремейком «Игры в кальмара». Слухи подтвердились — Финчер на самом деле трудится над шоу в качестве сценариста.

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Деталей нет, но инсайдеры сообщали, что американская версия «Игры в кальмара», скорее всего, станет проектом, которому Финчер посвятит значительную часть времени в 2025 году. Netflix делает большие ставки на грядущий ремейк своего шоу, однако от комментариев в компании отказались.

«Игра в кальмара» — популярный сериал, вышедший на Netflix в 2021 году. Шоу стало очень популярным и породило огромную фанатскую базу. Второй сезон проекта выйдет 26 декабря.