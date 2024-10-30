Начат прием заявок на получение Дальневосточной кинопремии

Организаторы объявили прием заявок на получение Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Организаторы Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока объявляют о начале приема заявок от соискателей. К участию в конкурсном процессе приглашаются авторы полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа. Прием заявок продлится до 15 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Награды будут вручены в номинациях: лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал, лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале, лучшая режиссерская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале, лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале. Кроме того, будет вручен специальный приз "За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока".

Имена обладателей премии будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 18 декабря.

Победители Дальневосточной кинопремии будут определены в результате поэтапного конкурсного отбора, который проведут отборочная комиссия и экспертный совет в лице известных деятелей кино- и медиаиндустрии и представителей организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока.

Дальневосточная кинопремия вручается за выдающиеся достижения в области кинематографии и исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии ДФО.