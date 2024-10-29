Marvel Studios показала логотипы сериалов «Чудо-человек» и «Очи Ваканды»

Marvel Studios показала логотипы двух своих будущих проектов: сериала «Чудо-человек» и мультсериала «Очи Ваканды». Оба проекта очень важны для компании в рамках продвижения новых направлений, связанных с расширением киновселенной.

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«Чудо-человек» расскажет про супергероя, который получает силы благодаря Земо. Героя в шоу сыграет Яхья Абдул-Матин II. Мультсериал про Ваканду посвятят воинам Ваканды, которые на протяжении всей истории путешествовали по миру в поисках опасных артефактов из металла вибраниума.

Премьера «Очей Ваканды» состоится в августе 2025 года, шоу «Чудо-человек» тоже выйдет в 2025 году, но точной даты пока нет.

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