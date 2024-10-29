Первый канал и "Марс медиа" разрабатывают киновселенную "Машина желаний"

Первый канал и кинокомпания "Марс медиа" разрабатывают киновселенную "Машина желаний", в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры. Сейчас проект находится на стадии предпродашкена, сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Машина желаний" - киноповесть, написанная Аркадием и Борисом Стругацкими, один из первых литературных сценариев к фильму "Сталкер". Проект запустит масштабную киновселенную, в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры", - рассказали в пресс-службе.

Все составляющие киновселенной будут объединены персонажами, ставшими частью цивилизации, изменившейся после визита пришельцев, пояснили в пресс-службе. Продюсерами проекта выступят Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Сергей Титинков.