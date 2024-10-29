Появились первые кадры со съемок фильма «Лермонтов»

Новый фильм "Лермонтов" режиссера Бакура Бакурадзе (он же - автор сценария) - уже в работе. Напомним, что предыдущую картину режиссера "Снег в моем дворе" совсем недавно показали впервые на кинофестивале "Маяк", и она постепенно приближается к прокату. Продюсер "Лермонтова" - Сергей Сельянов.

© Российская Газета

О чем будет фильм? Пятигорск. Подножие горы Машук. Утро 15 июля 1841 года. Два дня назад - приятели, в одночасье - непримиримые враги. Несколько часов осталось до дуэли Лермонтова и его друга Мартынова. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок.

Главные роли в фильме исполнят: Илья Озолин (Лермонтов), Вера Енгалычева (Быховец), Евгений Романцов (Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Пушкин), Андрей Максимов (Бенкендорф), Уршула Малка (Обыденная) и другие.

Съемки идут в Пятигорске и продлятся до конца ноября.

Кадры со съемок