Самый переоцененный мультфильм: обзор «Дикого робота»

Завышенная планка и большие ожидания иногда становятся неприятными спутниками при знакомстве с новым произведением. Возможно, именно так у нас вышло с «Диким роботом» — мультфильмом студии DreamWorks Animation, вышедшем в конце сентября. К его созданию причастны маститые аниматоры, критики в восторге, зрители рукоплещут, сравнивают с Миядзаки, пророчат «Оскар» и звание «Мультфильма года».

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Скорее всего, после такого вступления вы будете ждать чего-то вроде «вау, это шедевр». Но получился ли новый мультфильм шедевром? Редакции Тлум.Ру так не кажется, рассказываем в нашем обзоре, почему.

О чем?

Капсула с высокотехнологичными роботами терпит крушение на необитаемом острове. Робот Rozzum 7134 «Роз» выбирается наружу и выясняет, что остров вовсе не необитаем, а населяют его звери. Роз осваивает язык животных — к её удаче, он у них общий — и знакомится с представителями местной фауны. Процесс получился непростой: большинство зверей считают её монстром, боятся или нападают. В попытке спастись от медвежьей погони робот случайно уничтожает гнездо, оставив целым одно яйцо. Из него вылупляется гусёнок, его мамой и предстоит стать Роз.

К этой новообразованной семье прибивается харизматичный лис Финк, сначала охочий до дармовой еды, а затем в традициях жанра ожидаемо ставший «хорошим». Постепенно и другие звери проникаются к доброму и услужливому роботу доверием, особенно с учётом того, что Роз правда пытается всем угодить и быть полезной. Тем временем завод присылает отряд, чтобы вернуть Роз обратно в цивилизацию, а гусёнку нужно подготовиться к сезонной миграции.

Кто за это в ответе

Пара слов о создателях: режиссёр «Дикого робота» — Крис Сандерс, это «Как приручить дракона», «Семейка Крудс» и «Лило и Стич». Продюсер: Дин ДеБлуа, это «Как приручить дракона», «Лило и Стич» и далее по списку. Фильм основан на популярной за рубежом детской книжке Питера Брауна (не то чтобы это сильно на что-то влияло: у студии есть и «Как приручить дракона», и «Шрек», тоже снятые по книгам, но значительно изменённые и улучшенные, и всё же).

В составе актёров озвучки — тоже звёздное небо. Педро Паскаль, Лупита Нионго, Билл Найи, Кэтрин О’Хара и молодой Кит Коннор. И казалось бы: что при таком послужном списке может пойти не так? Как выяснилось — довольно многое. Но начнём с хорошего.

Плюсы мультфильма:

№ 1: Графика

Это первое, что, простите за каламбур, бросается в глаза. «Дикий робот» нарисован просто изумительно. Аниматоры учли позитивный опыт второй части «Кота в сапогах» и продолжили развивать ту линию, где проработанные 3D-модельки сочетаются с будто нарисованными красками фонами, очень удачно их комбинируя и рождая не картинку, а пиршество для глаз. Особенно эффектно это смотрится в подобном мультфильме про природу, где холстом для этих мазков стал лес.

И отдельно стоит упомянуть анимацию животных: тут тоже реалистичные движения и позы прекрасно сочетаются с очеловеченными эмоциями и речью, и да, именно так и может выглядеть идеальный мультфильм про говорящих зверей. Только визуально, к сожалению.

№ 2: Как быть родителем

«Дикий робот» предлагает зрителям метафору родительства, поданную в достаточно неизбитой упаковке. Гусёнок Яркоклювик стремительно растёт, переживает все свойственные проживаемым возрастам кризисы и готовится к заветной цели: миграции. Это с учётом того, что его вырастил робот, сородичи над ним издеваются, а сам пернатый изгой ещё и уродился слишком маленьким. Роз предстоит научить своего «ребёнка» добывать пищу, плавать, летать и делать это долго. А она, на секунду, робот, у которого в программе ничего подобного даже близко нет — и ей приходится импровизировать, экспериментировать и переписывать собственный код, чтобы добиться цели.

Помните все те избитые фразы по «вылет ребёнка из гнезда»? Здесь это происходит буквально. А Роз, как и полагается хорошему родителю, много работает не только с ребёнком, но и над собой. За этот посыл мультфильм хочется хвалить — впрочем, поймут его скорее старшие зрители.

№ 3: Важность социализации

Этот плюс было уже сложнее раскопать, но всё же он определённо в наличии. В «Диком роботе» что ни герой — то аутсайдер. Роз, которую звери до последнего не хотели воспринимать нормально. Гусёнок Яркоклювик, которого вырастил робот, из-за чего он общается в духе «цель для разговора обнаружена» и пытается плавать по-человечьи (Роз только такую схему и имеет, что ожидаемо). Лис Финк, при первом же взгляде на которого вы вспомните Ника Уайлда из «Зверополиса» — и будете во всём правы. Остальные звери на острове тоже живут по принципу «сам за себя», и это вполне оправданно. И всё же им предстоит объединиться перед лицом общей опасности, принять своих изгоев и жить, как это говорится, дружно. Даже если это будет целиком и полностью вопреки логике мультфильма! На этой ноте мы и переходим к минусам.

Минусы

№ 1: Вторичность

И это тоже бросается в глаза очень быстро. В «Диком роботе» торчат ушки самых разных мультфильмов — от вышеупомянутого «Зверополиса» до неожиданного «Братца медвежонка» (= главный герой убил маму второго главного героя и взялся за его воспитание). Линия лиса Финка повторяет судьбу Диего из «Ледникового периода», а количество мультфильмов и фильмов про роботов, которые вспомнятся по ходу действия, действительно обширно. Это и «ВАЛЛ-И», и «Город героев», и «Стальной гигант», и даже свежий «Неисправимый Рон»… ну вы поняли.

Ни сюжет, ни образы героев не тянут на что-то оригинальное. Разумеется, сейчас сделать целиком новый проект с нуля и невозможно, это нормально. Вопрос как грамотно использовать имеющиеся тропы, куда прикладывать и в какую сторону развивать. Можно простить вторичность, если всё остальное компенсирует, но как там со всем остальным?

№ 2: Проблемы с сюжетом

Осторожно, небольшие спойлеры — без них о сценарии поговорить не получится. Если первая часть мультфильма идёт в ровном темпе и показывает развитие семейной истории, то во второй начинается изрядная чехарда, в которой одно логическое допущение сидит на другом и погоняет третьим. Здесь Роз, когда на остров прибыла бригада опаснейших роботов, не улетает сразу вместе с ними, а остаётся. Из-за этого тот самый остров оказался принесённым в жертву. Она задержалась лишь для того, чтобы сказать Яркоклювику слова любви? Это правда стоило разрушенного острова и жизней животных?

Здесь стая гусей вполне может разбить высокотехнологичное воздушное судно с роботами, просто пробив стекло (простите, что? Как?!). Здесь одно, пусть и очень большое дерево может аккуратно упасть и прицельно потушить лесной пожар. Концентрация подобных алогичных моментов в какой-то момент оказывается столь велика, что серьёзно воспринимать происходящее становится трудно. Особенно учитывая первую половину ленты, где физика, логика и другие полезные закономерности изначально соблюдались.

№ 3: Проблемы с мироустройством

Он же «лор» придуманного мира, его правила и законы. Самым глубинным промахом здесь окажется проблема хищников, которая всегда стоит в мультфильмах про животных. Ведь в природе одни, как бы это ни было жестоко, едят других — таков закон джунглей и всех остальных биомов. В упомянутом не раз «Зверополисе» эта тема стала центральной, но изначально там дают вводную, чем же питаются хищники в цивилизованном мире животных. Рыбой, кстати. Ту же бездушную рыбу принесли в жертву в франшизе «Мадагаскар», где лев Алекс сел на подобную диету, лишь бы не покушаться на жизнь друзей. В иных мультфильмах хищники автоматически становятся злодеями. В общем, почти любое произведение на тему, кроме совсем уж элементарных и для дошколят, должно как-то объяснить зрителям, как решается этический вопрос с поеданием других зверей. Или не поднимать его вовсе — такой вариант тоже допустим.

«Дикий робот» с этой точки зрения начинается очень реалистично: Финк пытается съесть спасённое роботом яйцо, звери регулярно говорят о смерти (то есть для них это естественно), и в первой половине ленты создаётся ощущение, что это вполне себе «В мире животных» с говорящими героями, где оправданная жестокость от хищников имеет место быть, просто потому что это природа, пищевая цепочка, выживет сильнейший и всё в таком духе. Вспомнили эти присказки?

А теперь их можно забыть, потому что вторая половина ленты бодро отметает все эти вопросы в сторону, никак их не решив. Здесь звери просто берут и перестают охотиться на других, потому что нельзя расстраивать доброго робота. Здесь на целую зиму под одной крышей собрались животные всех мастей, и никто никого не съел, потому что надо жить дружно. Чем они питались? История умалчивает. Даже рыбу, пусть одна и была в сюжете, показали спасённой и отпущенной на волю. Также остался загадкой вопрос о населении острова. Если в начале нам кажется, что на нём много обитателей, то в финале выяснится, что там просто очень много гусей, один медведь, один лис, один бобр и одна самка опоссума с детёнышами, которые за несколько месяцев не выросли ни на миллиметр, в отличие от гусёнка.

№ 4: Скомканный финал

Чем дальше в лес, тем больше при просмотре копится подобных вопросов, и к концу создатели просто перестали связывать цепочки действий, показывая отрывочные моменты и оставляя все объяснения за кадром. Например, о том, почему Роз была так ценна для завода, почему её память сохранили, каким образом стая признала Яркоклювика вожаком (только из-за слов предыдущего лидера и «ты летаешь не как все»? Не верим!). Что, в конце концов, представляет собой мир мультфильма — он то ли постапокалиптический, то ли нет, и нет никаких идей, почему нам не дали такую важную информацию.

№ 5: «Соковыжималка» для эмоций

Зато чего в «Диком роботе» достаточно — это душещипательных моментов, где прямо по расписанию зрителям полагается доставать платочки. Вот Роз бежит за взлетающей стаей — о, пора плакать! Судя по отзывам зрителей, это правда работает, многие рыдали при просмотре, и в целом это не является таким уж серьёзным минусом. Но на фоне трёх предыдущих у нас не очень получалось сопереживать героям. Так ли хочется поддаться чувствам, когда не очень понятно, что и почему происходит на экране?

Итого: это мультфильм, претендующий на «Оскар» и другие награды и уже забравший высочайшие отметки на всех возможных агрегаторах. Возможно, если снизить планку и смотреть его без претензии на логику и стройность «лора», он действительно может захватить и увлечь.

Скорее всего, здесь играет роль невероятная трудность перенесения очень лаконичного и детского литературного первоисточника в полуторачасовой экранный формат. Ведь то, что хорошо смотрится в книжке с большими красивыми картинками и 30-ю страничками чистого текста — и у вас при чтении такой детской литературы не возникает вопросов, чем же питаются хищники и почему стекло самолёта пробивается клювами — при миграции на экран резко теряет свой флёр сказочной условности. Этот мультфильм пытается выглядеть почти как реальный, и если бы из фантастических допущений здесь были только крутые роботы и говорящие звери, у нас вопросов бы не возникло. Но увы, за ворохом сюжетных проблем меркнет семейная ценность мультфильма и тонет эмоциональная. Но мы будем с любопытством смотреть, как «Дикий робот» собирает урожай своих наград.