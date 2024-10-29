Десятый сезон «Мосгаза» покажет Первый канал

Премьерный телепоказ десятого сезона сериала «Мосгаз» стартует 4 ноября 2024 года на Первом канале. Действие картины разворачивается в 1982 году в Москве, где сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело.

© кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10. Метроном»

Бессменные помощники майора Черкасова (Андрея Смоляков) - Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) - теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.

Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди…

В «Мосгаз. Дело №10: Метроном» появятся новые герои, которых сыграли Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Федор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и др. А режиссерское кресло снова занял Евгений Звездаков, который снимал три сезона сериала: «Паук», «Шакал» и «Последнее дело майора Черкасова».

Эксклюзивная премьера десятого сезона «Мосгаза» состоялась в онлайн–кинотеатре Оkko в апреле.