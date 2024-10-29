Дальневосточная кинопремия начинает прием заявок

Организаторы Дальневосточной премии объявили, что начинают принимать заявки от соискателей. Прием работ продлится до 15 ноября 2024 года.

В Минвостокразвития сообщили, что премия будет вручаться за выдающиеся достижения в области кинематографии и исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии ДФО. На конкурс принимаются полнометражные художественные, документальные и многосерийные фильмы, которые были созданы в 2022 и 2023 годах на территории Дальнего Востока.

Номинации заявлены следующие: «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», «Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале», «Лучшая режиссерская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале» и «Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале».

Заявку на участие в конкурсе можно подать, заполнив соответствующую форму на сайте до 18 ноября 2024 года. Награждение победителей состоится 18 декабря 2024 года в Москве.