Провальный фильм «Человек-муравей 3» принес Marvel $88 тыс. прибыли

Помните провальный фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания»? Несмотря на то что он провалился в прокате, а также был холодно принят критиками и зрителями, лента смогла принести около $ 88 тыс. Об этом сообщили журналисты Forbes.

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Фильм дебютировал в феврале прошлого 2023-го и собрал всего $ 476 млн, согласно сайту Box Office Mojo. Обычно студии получают около 50% от кассовых сборов, а это значит, что Disney получила около $ 238 млн, что на $ 92 млн меньше, чем чистые расходы компании на производство фильма.

Триквел «Человека-муравья» не вышел в официальный прокат России, поскольку Disney приостановила свою деятельность в стране.