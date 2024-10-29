Вышел трейлер мультфильма «Тем Рождеством»

Первый трейлер анимационного фильма «That Christmas» представил 28 октября 2024 года Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что сюжет мультфильма основан на одноименной книжной трилогии режиссера Ричарда Кёртиса, для которого это первый опыт в анимации. Он выступил в качестве сценариста и продюсера и исполнительного продюсера комедии Locksmith Animation. Соавтором сценария стал Питер Саутер, а режиссером – Саймон Отто. Персонажей озвучили Брайан Кокс, Фиона Шоу, Джоди Уиттакер, Лолли Адефоп, Алекс Маккуин, Кэтрин Паркинсон, Синдху Ви, Индия Браун, Зази Хейхерст, Сиенна Сэйер, Джек Вишневски, Рози Кавальеро, Пол Кэй, Гуз Хан, Энди Найман, Куху Агарвал, Бронте Смит, Фредди Спрай, Ава Талбот, Билл Найи и Риз Дарби. Музыку написал Джон Пауэлл, а песню для мультфильма – Эд Ширан.

© кадр из мультфильма «Тем Рождеством»

«That Christmas» представляет собой серию переплетенных историй о семье и друзьях, любви, одиночестве и Санта-Клаусе, совершающем большую ошибку, не говоря уже об огромном количестве индеек. В ролике можно увидеть, как Рождество оказывается под угрозой из-за множества обстоятельств, включая сильнейший снегопад в окрестностях маленького городка.

Премьера «That Christmas» состоится на Netflix 4 декабря.