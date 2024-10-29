Завершились съемки комедийной сказки «Маша и Медведи» с Витой Корниенко

В столице завершились съемки полнометражной комедийной сказки для всей семьи "Маша и Медведи". Главная роль - у звезды сериалов "Тетя марта" и "Папины дочки. Новые" Виты Корниенко.

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Сюжет строится вокруг с детства известных сказок.

Четырнадцатилетняя Маша вместе с братом Ваней приезжает в деревню в гости к бабушке, где от местных ребят узнают о легендах здешнего леса. Ваня хочет доказать, что все это выдумки - и отправляется в лес, где пьет из родника и превращается, естественно, в козленочка. Чтобы спасти Ваню и разрушить проклятье, Маше предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями и не попасться на хитрые уловки хозяйки леса Кикиморы. А помогать Маше в ее сказочном и опасном приключении будут Три Медведя.

Другие роли исполнили Людмила Артемьева ("Баба-Яга спасает мир", "Мой любимый чемпион"), Зоя Бербер ("Проект "Анна Николаевна"), Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков и другие.

Над сценарием работал автор кассового суперхита "Коты Эрмитажа" Василий Ровенский. Режиссером проекта выступила Антонина Руже ("Самый Новый год").

Премьера фильма назначена на 28 августа 2025.