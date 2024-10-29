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Комедийный сериал «Макрон» с Мариной Александровой стартует 11 ноября

ТНТ объявил дату премьера комедийного сериала «Макрон». Главные роли в шоу сыграли Алексей Лукин и Марина Александрова.

Комедийный сериал «Макрон» с Мариной Александровой стартует 11 ноября
© Чемпионат.com

Сюжет «Макрона» расскажет о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, а также о том, как их любовь может стать причиной ссор с родными и непринятия в семье.

Фото со съёмок

Также в шоу снялись Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик Ольга Хохлова, Байбулат Батуллин, Игорь Хрипунов, Поля Полякова и другие. Пилот проекта, снятый в 2022 году, вошёл в конкурсную программу фестиваля первых серий «Пилот» в Иванове и получил приз за «Лучший актёрский ансамбль».

Режиссёром пилота был Борис Дергачёв, а сезон «Макрона» сняла креативный продюсер и сценарист сериалов «Сладкая жизнь» и «Соседка» Ирина Аркадьева.

Фильмы и сериалы
Соседка
Сладкая жизнь
Ирина Аркадьева
Борис Дергачев
Поля Полякова
Алексей Лукин
Байбулат Батуллин
Игорь Хрипунов
Александр Робак
Михаил Трухин
Ольга Хохлова
Ольга Медынич
Марина Александрова