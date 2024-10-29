«Птица» с Барри Кеоганом выйдет в российский прокат в ноябре

Локализованный трейлер фильма «Птица» (Bird) обнародовала 28 октября 2024 года кинокомпания «Про:взгляд». Главные роли в драмеди режиссера и сценаристки Андреа Арнольд исполнили Барри Кеоган, Никия Адамс, Франц Роговский, Джейсон Буда, Жасмин Джобсон и другие.

© кадр из фильма «Птица»

Юная Бейли, устав от постоянных ссор с непутевым отцом, который больше занят своими сумасшедшими бизнес-идеями, чем ею, сбегает из дома. Она заводит дружбу с местными хулиганами, катается на самокате и снимает окружающий мир на камеру смартфона. Всё меняется, когда Бейли встречает загадочного незнакомца по кличке «Птица», который помогает ей по-новому взглянуть на мир.

Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале. В российский прокат «Птица» выйдет 28 ноября.