В Ильинском храме состоялся показ фильма «Излечить страх» о святителе Луке
В храме святого пророка Божия Илии состоялся показ фильма «Излечить страх». Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие было организовано в здании воскресной школы. Собравшиеся увидели историческую картину, посвященную святителю Луке, архиепископу Крымскому.
Гостям предложили чай со сладостями. После просмотра фильма они помолились у иконы Святителя Луки и частицы мощей.
Москвичам также рассказали, что в храме состоялся открытый урок «О детях - малолетних узниках фашистских концлагерей» с участием Аллы Павловой - руководителя общества малолетних узников района Северное Бутово.
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В Ильинском храме состоялся показ фильма «Излечить страх» о святителе Луке