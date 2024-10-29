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В Ильинском храме состоялся показ фильма «Излечить страх» о святителе Луке

В храме святого пророка Божия Илии состоялся показ фильма «Излечить страх». Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В Ильинском храме состоялся показ фильма «Излечить страх» о святителе Луке
© Вестник Бутова

Мероприятие было организовано в здании воскресной школы. Собравшиеся увидели историческую картину, посвященную святителю Луке, архиепископу Крымскому.

Гостям предложили чай со сладостями. После просмотра фильма они помолились у иконы Святителя Луки и частицы мощей.

Москвичам также рассказали, что в храме состоялся открытый урок «О детях - малолетних узниках фашистских концлагерей» с участием Аллы Павловой - руководителя общества малолетних узников района Северное Бутово.

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