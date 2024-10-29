Создатель мультсериала «Аркейн» допустил смерть главных героев во втором сезоне

Создатель мультсериала «Аркейн» допустил смерть ключевых героев во втором сезоне
Создатель мультсериала «Аркейн» Кристиан Линке поделился новыми деталями второго сезона проекта. Шоураннер напомнил, что далеко не все герои переживут события продолжения — даже несмотря на то, что произведение основано на игре League of Legends, где персонажи живы.
Линке заявил, что авторы не хотели ограничивать себя в нарративном плане. Поэтому даже главные герои не застрахованы от смерти.
Да, в «Аркейн» всё возможно. Я не буду говорить много на эту тему, но в этом и есть смысл. Мы хотели, чтобы наши истории имели реальные последствия для персонажей в этом мире, и смерть — самое серьёзное из таких последствий. Это часть нашего повествования.
Второй сезон «Аркейн» продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Премьера финального сезона состоится уже 9 ноября на Netflix.