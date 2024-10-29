Анимационный проект «Мини-Мишки» получил премию «ТЭФИ-KIDS»

У «Мини-мишек» на дворе — праздник! Эпизод «Самый лучший хвост» получил престижную премию «ТЭФИ-KIDS» в категории «Лучший анимационный сериал для детей». Премия призвана поощрять наиболее значимые работы в сфере детского и юношеского кино и телевидения в России.

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Анимационный проект «Мини-Мишки», созданный по заказу ВГТРК студией «Паровоз» (медиахолдинг «Цифровое Телевидение»), — это спин-офф популярного мультсериала «Ми-ми-мишки». Вручение награды стало прекрасным подарком к первому дню рождения, который проект отмечает в ноябре 2024 года.

В центре сюжета — хорошо знакомые любознательные герои: Кеша, Тучка, Лисичка и их друзья. Они живут в прекрасных игрушечных домиках, расположенных на уютной площадке. Каждый эпизод посвящён их играм и событиям, происходящим в процессе. То Валя боится показать, что не умеет танцевать, то Лисичка не решается спуститься с горки, то Кеша организует обмен хвостами. Пусть эти проблемы кажутся нам маленькими, для персонажей они очень важны, и они отважно их решают.

Из каждой серии юные зрители узнают что-то полезное: зачем нужно делиться, как научиться справляться со своими эмоциями, как налаживать отношения с окружающими и реагировать на вновь возникающие непонятные ситуации.

В этом году на соискание премии «ТЭФИ-KIDS» было подано 215 работ. Церемония награждения победителей состоялась 28 октября в московском театре Et Cetera.