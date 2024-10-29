Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимали знаменитые фильмы

Звезда фильмов "Майор Гром", "Внутри убийцы", "Преступление и наказание", "Топи" и других Тихон Жизневский выступит в качестве ведущего тревел-шоу "Где снимали". Он проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Санкт-Петербурге.

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"Для нас важно показать Петербург как один из ключевых городов в истории отечественного кинематографа. Это не только культурная столица России, но и важнейшая киноплощадка, где создавались легендарные фильмы и сериалы. История ленинградского-петербургского кино, конечно же, неразрывно связана с киностудией "Ленфильм". Поэтому особенно ценно, что выпуск про Петербург снимался совместно со старейшей киностудией. Проект "Где снимали" призван раскрыть богатую кинематографическую историю города и вдохновить новое поколение режиссеров", - говорит автор проекта, главный редактор портала "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов.

Тихон Жизневский расскажет о значении Петербурга в истории российского кино. Именно в этом городе был снят первый художественный фильм Российской империи - "Понизовая вольница". Зрители увидят старейший павильон киностудии "Ленфильм", побывают в знаковых для кино локациях. Это Александринский театр, Цирк на Фонтанке, Музей политической истории России и другие достопримечательности. Узнают, где были сняты сцены из таких фильмов и сериалов, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Старик Хоттабыч", "Остров сокровищ", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гардемарины, вперед!", "Михайло Ломоносов", "Бедный, бедный Павел", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Звезда пленительного счастья", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Окно в Париж", "Улица полна неожиданностей", "Хождение по мукам", "Два капитана", "Брат", "Питер ФМ", "Убойная сила", "Майор Гром", "Серебряные коньки" и других.

"Для меня Петербург - это город, который сам по себе будто создан для кинематографа. Здесь каждая улица, каждый уголок может стать декорацией к фильму, я рад, что могу показать зрителям те места, где придумывались и были сняты киноистории разных лет. Снимаясь в Петербурге, я каждый раз ощущаю его дух и особую атмосферу, которая обычно сильно влияет на съемочный процесс", - поделился Тихон Жизневский.

Кстати

Тихон Жизневский служит в Александринском театре. Его можно увидеть в спектаклях "Воскресение" (Нехлюдов), "Отелло" (Кассио), "Сирано де Бержерак" (Де Гиш) и других.

Справка "РГ"

Шоу "Где снимали" создано на базе интерактивного проекта "Кинокарта России", где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется шесть выпусков. Помимо Петербурга, они будут посвящены Москве, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Компанию ведущему шоу Жану Просянову составляют известные российские актеры.

Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Проект поможет не только узнать интересные факты о съемках, но и понять, в каком контексте использовались эти места в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино. Кроме того, проект поможет раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов.

Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло ("Тайна дикого меда", "История российского кино. Рождение мифа", "Якутия - между мирами").

Интерактивный проект "Кинокарта России" был запущен в 2023 году профильным порталом о кино "Кино-Театр.Ру" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На данный момент на "Кинокарту" нанесены уже более 2 800 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки свыше тысячи российских фильмов и сериалов.