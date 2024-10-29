Премьера сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева с Иваном Янковским в главной роли должна состояться сегодня, 29 октября, в 22:00 на платформе «Кинопоиск», однако онлайн-кинотеатр уже два раза переносил показ первой серии. С чем это было связано и что известно о сериале?

© кадр из фильма

Почему переносили сериал «Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» должен был выйти в эфир 26 октября в 00:00 часов. Но этого не произошло — в онлайн-кинотеатре сдвинули время, и первый эпизод зрители ожидали увидеть в 22:00.

Но и в 22:00 26 октября премьеры не случилось, причем отменили ее за несколько минут до назначенного времени. Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщили, что премьерные серии ожидаются теперь 27 октября, в воскресенье, тоже в 22:00. 26 октября «Кинопоиск» объяснил это «техническими и операционными причинами» и пообещал сделать все возможное, «чтобы завтра сериал стартовал».

Однако и 27 октября дату премьеры вновь отложили ― до 29 октября. В этот раз онлайн-кинотеатр не назвал причин, сказав лишь, что «Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами».

Сегодня о переносе показа первых четырех серий не сообщалось, а первый эпизод «Преступления и наказания» зрители должны увидеть в 22:00 по подписке. Остальные шесть эпизодов зрители увидят 30 ноября 2024 года.

Как пишет Telegram-канал «Изнанка сериала» со ссылкой на «источник, близкий к авторитетным критикам изначальной версии» сериала режиссера Мирзоева, причина прошлых отмен премьеры крылась в том, что готовый монтаж был сочтен «чрезмерно мрачным и пессимистичным».

«Понимаете, никто не против Достоевского, это золотой фонд русской культуры. Но одно дело, когда вся эта чернуха имеет отношение к дореволюционному периоду, и совсем другое — когда беспросветность навязывается нашей с вами современности», — сообщил источник.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на неназванные источники пишет, что причина переноса ― реакция некоторых высокопоставленных зрителей. Они, утверждает канал, посетили предпремьерные показы и были шокированы сценами в двух увиденных сериях. По информации канала, речь идет о сцене с танцующим на столе обнаженным Иваном Янковским, а также моментом, где дети качаются на качелях, а рядом с ними сидит труп. «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что в последние дни «Кинопоиск» должен был перемонтировать эпизоды.

«Изнанка сериала» также отмечает, что в минувшие выходные в Санкт-Петербурге были проведены пересъемки некоторых сюжетных линий «Преступления и наказания». Причем в помощь Владимиру Мирзоеву был призван режиссер и продюсер Андрей Першин (Жора Крыжовников).

Сюжет сериала «Преступление и наказание», актеры

События в сериале «Преступление и наказание» будут происходить в Санкт-Петербурге в XXI веке.

Главный герой сериала — бедный петербургский студент Родион Раскольников (Иван Янковский). Однажды ему в голову приходит идея: некоторые люди имеют право совершать даже самые ужасные поступки, если при этом они развивают мир. Чтобы проверить свою теорию, Раскольников убивает старуху (Ёла Санько) — в современных реалиях она превратилась из процентщицы в микрокредиторшу. На след преступника выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет получить чистосердечное признание от Раскольникова.

Одной из ключевых героинь в «Преступлении и наказании» станет Дуня (Любовь Аксенова), сестра Родиона Раскольникова.

Друга Родиона Раскольникова Дмитрия Разумихина в сериале сыграл Тихон Жизневский, известный по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор».

В основу сериала «Преступление и наказание» лег одноименный роман Федора Достоевского.