Меган Маркл: неожиданные фильмы с участием герцогини

Прежде чем стать герцогиней Сассекской, Меган Маркл успешно развивала свою карьеру в кино. Хотя её наиболее известной работой считается роль Рейчел Зейн в популярном сериале «Костюмы», её фильмография включает множество интересных проектов, охватывающих разнообразные жанры.

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От романтических комедий до криминальных драм — Меган продемонстрировала свой талант и разнообразные способности. Кроме того, она была рассказчицей в фильме Disneynature 2020 года под названием «Слон», что добавляет ещё одну грань к её резюме. Вот некоторые ключевые работы, которые могли бы вас удивить.

«Несносные боссы»

В этой комедии 2011 года, где собрались звёзды, такие как Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис, Меган исполнила небольшую, но запоминающуюся роль. Она сыграла Джейми, сотрудницу FedEx, которая случайно взаимодействует с главным героем, флиртуя с ним. Хотя её появление в фильме краткое, оно тем не менее добавляет динамичности к общей истории.

«Случайные встречи»

Меган Маркл снялась в романтической комедии «Случайные встречи», выпущенной в 2013 году. В этом фильме она исполнила роль Минди, подруги главной героини Лоры, которая сталкивается с трудностями в своей карьере как актриса. Лора встречает сценариста Кевина, что приводит к милой романтической линии, придающей фильму особый шарм.

«Когда летят искры»

Этот фильм канала Hallmark стал сценой для исполнения Меган роли Эми Петерсон, молодой журналистки, возвращающейся в родной город на празднование Четвёртого июля. Задача Эми состоит в том, чтобы написать статью о бизнесе фейерверков её родителей. По мере развития сюжета, она пересматривает свои чувства к своему бывшему парню, что добавляет элемент драмы и романтики.

«Как найти мужа»

В еще одной романтической комедии, которая вышла в эфир на Hallmark, Меган сыграла Кассандру, женщину, разочарованную своей личной жизнью. Решив обратиться за советом к эксперту по знакомствам, она начинает изменять свою личность в поисках любви. В конечном итоге ей приходится выбирать между двумя мужчинами, что делает её историю интересной и многослойной.

«Антисоциальный»

В криминальном фильме 2015 года, находящемся на стыке двух культур, Меган снялась в роли Кирстен, модели, оказывающейся в центре событий, связанных с семейными конфликтами и преступностью. Этот фильм стал последним проектом для Меган до её замужества с принцем Гарри, рассказывая историю о борьбе двух братьев на фоне криминальных переплетений.

Другие интересные проекты

Кроме упомянутых фильмов, Маркл также выступала в таких лентах, как «Очень похоже на любовь», «Запомнить меня», «Привести его к греческому», «Кандидат» и «Неблагополучные друзья». Эти разнообразные работы иллюстрируют её актерские способности и позволяют взглянуть на её карьеру с другой стороны.

Сейчас, когда Меган Маркл известна как герцогиня, её актерское наследие остаётся важной частью её биографии, демонстрируя, что она не только публичная личность, но и талантливый артист, способный внести разнообразие в мир кино.