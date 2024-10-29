Как сериал «Преступление и наказание» придает роману актуальность

Актер Тихон Жизневский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Преступление и наказание», рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» о новых гранях героев романа Федора Достоевского, которые удалось открыть в экранизации.

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По его словам, перенос действия в современность придаст роману большую актуальность. Актер выразил уверенность, что сериал может быть любопытен молодежи и современным зрителям.

«Проблематика остается той же, что и у Достоевского: преступление и наказание за него, связанные с этим внутренние проблемы и муки», – сказал он.

При этом друг Раскольникова Дмитрий Разумихин, которого сыграл Жизневский, по мнению актера, получился неоднозначным.

«Он человек гулящий, очень любящий женщин. Живет с хозяйкой квартиры Раскольникова Пашенькой, ходит по борделям. Он не солнечный мальчишка, не просто студентик, который помогает Родиону», – рассказал Жизневский.

Премьера сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского прошла 26 октября в Санкт-Петербурге. Первые четыре серии должны были выйти на «Кинопоиске» 27 октября, но дату и время выхода проекта перенесли по техническим и операционным причинам, передает «Радиоточка НСН».