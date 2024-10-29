«Яндекс» вложит 100 млрд рублей в производство фильмов и сериалов

Компания «Яндекс» вложит в 2024-25 году более 100 млрд рублей в производство собственных фильмов и сериалов, покупку прав на медиа-контент и проведение мероприятий, говорится в релизе пресс-службы «Яндекс Плюса», который имеется в распоряжении НСН.

© кадр из фильма

«Яндекс Афиша» отмечает в третьем квартале 2024 года рост на 45% билетных продаж, которые достигли 6,2 млрд рублей. За этот период продано 3,9 млн билетов (на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а за девять месяцев - 13,3 млн билетов.

Сериал «Игры» стал крупнейшим проектом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» в третьем квартале, только за первые четыре дня его посмотрели более миллиона подписчиков.

«При поддержке Кинопоиска уже вышли фильмы "Руки Вверх!", "Анора", "Огниво", а в новогодние праздники в кинотеатрах стартует семейный блокбастер "Волшебник изумрудного города"», - добавили в пресс-службе.

Выручка развлекательных сервисов «Яндекса», в число которых входят «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Афиша» и «Яндекс Книги», а также бизнес-группы «Плюса» составила в третьем квартале 23,7 млрд рублей, что на 36% больше показателей июля-сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что при участии продюсерского центра «Яндекса» «Плюс Студии» были созданы фильмы Гая Ричи «Переводчик», «Министерство неджентльменских дел» и «Вне закона», который выйдет на российские экраны в 2025 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».